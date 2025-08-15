Абдикиралият от „Пирин“ директор Б. Величков започна чистката на „Армията“: Дошло е време за мъже в ЦСКА…

Новият шеф на червените амнистира сина на бившата хандбалистка в Благоевград С. Пеудова-Чорбаджийска за подигравката с треньора

Абдикиралият от „Пирин“ директор Бойко Величков започна мандата си в ЦСКА с чистка на част от чужденците и с призива, че на „Армията“ е дошло време за мъже. По негово предложение от първия отбор са извадени Мика Пинто, Аарон Исека и Джейсън Локило. Новият шеф на червените амнистира сина на бившата хандбалистка в Благоевград Соня Пеудова – Георги Чорбаджийски, за подигравателния емотикон в социалните мрежи по адрес на наставника Душан Керкез. Нападателят бе заложен на дузпата в посока „Ботев“ /Вр/, но след намесата на Величков получава още един шанс в родния си клуб.

„Убеден съм, че основата я има за това клубът да осъществи много мечти. Млади хора, които носят червения клуб в сърцето си, но все още не се радват на успехи. Ще внимавам с използването на тези лозунги, защото се опасявам, че са просто думи. Дошло е време за дела, а не за думи. Миналата седмица получих обаждане, срещнах се с ръководството на клуба, крайното предложение дойде лично от г-н Валтер Папазки с ясно изразени задачи, идеи, визия от моя и негова страна какво трябва да се случи в клуба. В този разговор има ясно изразени отговорности. Аз ще отговарям за всички спортно-технически процеси, без да имам последната дума за привличането, участвам в процеса, скаутското звено има правомощията като последна дума да привлича новите играчи, това е за да има ясна отговорност. Приоритет ми е стабилизирането на първия отбор. Селекцията тече, няма нищо безпринципно“, бяха встъпителните думи на новия спортен директор на 31-кратните шампиони на първия му брифинг.

„Отчитайки ситуацията, целта е да се върви в посока, в която постепенно всички тези неща, които ви карат да мислите, че ЦСКА е детска градина, да се изчистват. Бях се зарекъл да не споменавам думата ДНК, но преди пресконференцията се върнахме назад в годините. Всичко това е нещото, което ни е направило цесекари и сега ни кара да сме нервни, бесни. Ще трябва да се разчита на основни принципи. Това може да отнеме различно време, трябва да се канализират, да вървят паралелно, идеята е ясна. ЦСКА трябва да се бори. Да, ЦСКА ще се бори. Ние искаме първо да изчистим къщичката. ЦСКА играе футбол, може да не е добър, но играе футбол. В този клуб трябва да има много повече уважение към всички, работили вече в него. Няма да е честно да се обърна назад и да кажа този е виновен, онзи е виновен. Някои факти са факти, оценката може да я даде всеки, който разчита тези факти. Няма да критикувам хора от ЦСКА, които имат критика към мен. Другото, което липсва, е първоприемственост. По мое предложение и колективно решение на ръководството се пристъпва към премахване на ненужни спортно-технически на отбора състезатели. Вчера имаше ситуация, в която аз предложих футболист от българския пазар, до сделка обаче няма да се стигне заради разминавания в цената. Моята роля е да си казвам мнението, да давам предложения и да не съм пасивен. Един спортен директор трябва да подкрепя треньора си, той трябва да прави всичко най-добро за треньора. Това са принципни неща. Ако се говори за треньорска смяна, дано да е много далече, аз ще имам тежест в евентуалното решение. В ЦСКА липсва лидер. Лидерите не се раждат тогава, когато нещата са леки, а в кризи и трудни моменти. Ясно е, че в този момент не виждаме такъв на терена. Това не може да бъде създадено изкуствено. Надяваме се новопривлечените хора да имат това лидерство в себе си като характер“, заяви Б. Величков, преди да внесе яснота около ситуацията с Г. Чорбаджийски. Директорът е провел среща с футболиста и Керкез, след която е решено 20-годишният играч да остане част от представителната селекция.

„Интересното е, че това е казус, който трябваше да реша двадесет минути, след като подписах договора си. Застъпих се за този играч и ще обясня защо. Клубът трябва да покаже твърда ръка, защото това е очакването на много хора. Твърде много неща се случват като извиване на ръце и скандали. С оглед на факта, че това момче има голям потенциал, тази грешка, допусната волно или неволно, е неприемлива, защото оказва неуважение към треньора. Реших да стопирам изходящия му трансфер, защото в рамките на часове получихме оферта от друг клуб. Исках първо да разговаряме тримата. Казус няма, той е част от отбора и не се предвижда раздяла с него на този етап. Това беше и мнението на треньора, че е наш играч. Аз си представих себе си на тази възраст, когато също бях натирен. Ако ги сложим под общ знаменател младите момчета, те са на по 19-20 г., много е лесно да се критикува. Ако те не са готови, клубовете са виновни, че не са готови. Моята роля като застъпник за тях ще бъде принципна, но не безкрайна. Възможно е да се стигне до раздяла с Чорбаджийски, всичко зависи от представянето му и оценката на треньора спрямо него“, поясни Величков.

Легендата на червените Пл. Марков за новия силен човек на „Армията“: Надявам се нещата да му се получат, най-големият проблем е липсата на качествени играчи

Легендарният халф на ЦСКА Пламен Марков се включи в дискусията около назначението на Бойко Величков за спортен директор на червените. Любопитен факт е, че двамата са се засекли на „Армията“ през есента на 1995 г., когато последният селекционер, класирал България на голям форум, е бил треньор на любимия си отбор и под негово ръководство новият клубен началник е изиграл 17-те си мача с фланелката на столичния гранд. Две десетилетия от кариерата на Марков преминават в ЦСКА като играч, наставник и директор, самият той беше спряган за поста, но изборът в крайна сметка падна върху Величков.

Не искам да давам оценки дали това е добър ход на ръководството, след като не съм вътре в процесите. Това е решение на собствениците на клуба. Пожелавам успех на Бойко. Впечатленията ми са от възпитан и културен футболист и човек. Силно се надявам да му се получи в ЦСКА с една задача, която е трудна не само за него, но и за всеки, който би попаднал на този пост. Дай Боже, да успее, защото ЦСКА се нуждае от силен човек на позицията спортен директор. И това много би помогнало за подобряване на представянето на първия отбор, което на практика е най-видимата и обсъждана част от цялата работа в клуба. Сигурен съм, че е амбициран, защото постът, който поема, е изключително добро ниво за доказване и изява. Като мой бивш футболист съм с отлично отношение към него и се надявам да успее. Моят живот е минал в ЦСКА и не съм безразличен както към настоящето, така и към бъдещето на тима. От неговата работа зависи до голяма степен дали ЦСКА ще тръгне по пътя, по който всички ние искаме. Основният проблем е, че в отбора няма качествени футболисти, за да се мери с „Лудогорец“. Оттам нататък всичко друго е второстепенно. И този проблем го имаше и през миналата година. Това не значи, че искам да оправдавам предишния треньор и да упреквам настоящия или обратното. Просто такава е истината. Нали се смени треньорът, какъв е резултатът? И колко други треньори се смениха в последните години също? Явно основният проблем не е там. Наставникът е една от най-важните фигури в един отбор и клуб, но ако той възлага най-правилните задачи на играчите и те не могат да ги изпълняват, кой е виновен тогава?“, коментира Марков, цитиран от „Тема спорт“.

Заговори се, че съм имал среща с един от шефовете на ЦСКА, за да ми предлага работа, но искам да уточня, че не това беше целта на разговора ни. Нито съм бил кандидат, нито такъв въпрос се е обсъждал. Бях поканен като човек от миналото на клуба, все пак близо двайсет години от моя професионален живот са преминали в него, половината като играч и общо 19 г. и малко на различни позиции. Беше ми показано и разказано какви са намеренията на клуба. В каква посока се работи както по отношение на стадиона, така и на базата, която предстои да се построи за детско-юношеската школа. Това са похвални неща, които всеки клуб между средно и добро равнище в Европа задължително трябва да притежава, макар че те сами по себе си не създават продукт. Може да имаш хубава база и стадион, но пак да нямаш силен отбор. Но и е много трудно да бъдеш голям отбор и клуб, ако не притежаваш тази важна инфраструктура. Ще запазя за себе си от кого бях поканен. Ако пак ме поканят обаче, разбира се, че бих отишъл да говорим по въпроси, по които евентуално мога да съм полезен. Хубаво беше, че поговорих и с бившите колеги от скаутското звено, изобщо беше ми показано как функционира клубът, новата сграда и т.н. Неща, които аз за първи път видях. Стана ми приятно, че в това отношение ЦСКА е направил голяма крачка напред. Не успях да събера никакви лични впечатления от Пауло Нога, един-единствен път съм се виждал с него и сме разменили няколко думи. Представиха ме пред него, но не сме водили разговор нито частен, нито за футбол. Четох, че Стойчо Младенов е казал, че е много качествен специалист. Вероятно е така, но аз не го познавам и не мога да дам оценка“, каза още Пл. Марков.

М. Мадански: Още първата седмица ще го заболи главата, сам няма да успее

Още един наш специалист коментира шансовете на Бойко Величков да се справи на ветровития пост. Доц. Михаил Мадански прогнозира сериозни главоболия за новия клубен началник, на когото е бил навремето треньор и преподавател. „Всяко назначение на български специалист на такава позиция е правилно. Още повече че българските клубове бягат от назначаването на родни специалисти на длъжността спортен директор. Приветствам назначението на Бойко. Считам, че образованието, което има, ще му помогне да се справи. Още повече, че той не е конфликтна личност. Трябва на такива хора да се дава шанс и дано се справи. Важно е да успее да сформира един добър екип, с който да дърпа клуба напред. Сам няма как да успее. Трябва да намери подходящите хора около себе си, да водят точна и правилна политика по отношение на абсолютно всичко. Мисля, че ще го заболи главата още през първата седмица. Много работа го чака. Има неща, които не търпят отлагане. Утре може да е късно. Първата му работа е да обясни на треньорския екип някои неща. Например това, че с каквито и футболисти да е ЦСКА в този момент, не бива да се позволява треньорите да се оплакват от липса на време, слаби футболисти, липса на лидери. Крайно време е да се разбере, че спортният директор трябва да е най-важната и влиятелна фигура, отговаряща за спортно-техническата част. Няма каква вина да се търси в Златков и другите административни директори, които се занимават с нещо съвсем различно. В ЦСКА вече, каквото и действие да се предприеме, е закъсняло. На нито един фен не му харесва това, което се случва в отбора. Положението е много тежко. Този тим трябва да претърпи доста рязка метаморфоза. Това, което се вижда в момента на терена, е жалко. Нека спрат с оправданията и да започнат да работят, както трябва. Винаги съм давал за пример „Арда“, където спортен директор е българин в лицето на Ивайло Петков. Отборът играе в европейските клубни турнири и е на крачка от това да стигне плейоф за влизане в основната фаза на Лига на конференциите. Нещата им се получават. Начело на отбора също е българин. Александър Тунчев е добър специалист и го показва. За съжаление, у нас трябва да се примиряваме с това чужденци да са начело на отборите“, заяви Мадански.

