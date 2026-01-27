Абитуриентите на СУ – Кресна поканиха кмета Н. Георгиев на своя „Бал на пътешествениците“

Абитуриентите от випуск 2026 на СУ „Св.Паисий Хилендарски“ в Кресна поканиха кмета Николай Георгиев на своя бал. Придружавани от класния си ръководител, учителката по география Екатерина Димитрова, зрелостниците гостуваха в кабинета на управника. Дългоочакваното събитие по завършването на средното образованието е наречено от дванадесетокласниците „Бал на пътешествениците“. Името засега остава загадка или поне няма да бъде разкривано, но в поканата до кмета пише:

„Имаме честта и удоволствието да Ви поканим да бъдете специален гост и да откриете нашия „Бал на пътешествениците“, който ще се проведе на 25.05.2026 г. Вашето присъствие ще бъде като фар за всички „пътешественици“ – символ на вдъхновение, мъдрост и приветливост. Очакваме Ви с нетърпение да споделим тази вечер, изпълнена с музика и танци!

С уважение: ВИПУСК 2026“, гласи поканата.

Трогнат от вниманието, Н. Георгиев благодари сърдечно и спази традицията, като дари абитуриентите с екскурзия през юни до град Пловдив, но настоя за предварителна среща с родителите, за да обсъди и с тях всички детайли по престоя. Както и досега, разходите на абитуриентите в Пловдив ще бъдат поети от управника с лични средства.

Абитуриентите от випуск 2026 и класният им ръководител при гостуването си на кмета Н. Георгиев, когото поканиха на бала си



Ученици, класен ръководител и кмет разговаряха за предстоящата екскурзия, за бъдещето, а също и за конкретни възможности за продължаване на образованието в приоритени за обществото специалности, като този въпрос предстои да бъде детайлно разискван на среща с родителите.

ИВАН ПЕТРОВ