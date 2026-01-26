Авария спря топлото на перничани, в сряда няма да има и вода

Авария на основния топлоизточник- Пети котел на ТЕЦ „Република“ остави тази вечер без парно и топла вода всички абонати на „Топлофикация“, съобщават от предприятието. Нарушено е топлоподаването от 17:00 ч. на 26.01.2026 г. Очаква се да бъде възстановено след 15 ч. на 27.01.2026 г.

Заради превключване към новия водопровод, ще бъде спряна водата в сряда – 28 януари за Перник, Батановци и селата Ярджиловци, Богданов дол, Мещица, Дивотино, Люлин и Големо Бучино, съобщиха от „ВиК“ Перник.

В сряда ще има проблеми и с тока. Държавният Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ уведоми ЕРМ Запад, че на 28 януари 2026 г. ще извърши профилактика на съоръжение в своята подстанция „Кракра“, което налага промяна в схемата на електрозахранване в част от населените места в област Перник.

Поради ремонтните дейности на 28 януари 2026 г. в периода от 10:00 ч. до 15:30 ч. са възможни смущения на електрозахранването в следните населените места: гр. Перник, гр. Батановци, гр. Радомир, с. Вискяр, с. Витановци, с. Зидарци, с. Радуй, с. Расник, с. Друган, с. Стефаново, с. Дивотино и с. Люлин.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА