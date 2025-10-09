Авджиите от Кресна се борят с мечките, среща в ситуация на гонка ловци и кучета с хищника – НЕИЗБЕЖНА

Повсеместно ловците в сдруженията от Югозапада констатират териториалната интервенция на мечките. Не малко от дружинките, които целогодишно се грижат за дивечовите видове с различни хранилки, констатират, че те се унищожават, за да могат мечките да достигнат до фуражите в нея. В сдружението в Кресна вече няма ловна група, която да не е пострадала. Председателят Венцислав Донев сериозно разтревожен заяви: „Изправени сме пред безпрецедентна ситуация – всичко, което сме направили и закупили, за да подхранваме дивеча, става цел на мечките.

В тези ловни зони тя наистина се чувства господар на всичко, което може да се яде. Ако нещо остане след нея, е за другите видове. С най-голямо удоволствие и ловкост тя за секунди чупи скъпо струващи автоматични хранилки. Това ни принуждава да правим подобрения и нововъведения за укрепване и защита на съоръженията.

С тънка ламарина облепваме стволовете на дърветата, за да не може да се качва, сменяме въжетата на лебедките със синджири, поставяме ъглови укрепващи стоманени профили за ограничаване на достъпа до хранилката. Всичко това коства време и немалко средства. На видеокамерите виждаме как нейно величество мецана си похапва, а останалите животни чакат отстрани с надеждата нещо да остане.“

И още една тревожна вероятна последица. След дни се открива активния ловен сезон за групов лов на диви свине. Много вероятно е, че ловци и кучета ще се срещнат в ситуация на гонка с мечка. Някои от упоритите кучета със сигурност ще пострадат. В същото време това ще наруши нормалния ритъм и план на гонката и ще бъде тест за психиката на ловците по линията на пусиите. А лошото е, че качването по дърветата не е спасение, както е при прасетата.