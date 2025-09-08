Австралийка получи доживотен затвор заради семеен обяд с отровни гъби

Австралийката Ерин Патерсън беше осъдена на доживотен затвор заради убийството на трима роднини по време на семеен обяд, на който им сервирала телешко „Уелингтън“ с отровни гъби. Тя беше призната за виновна още преди два месеца заради извършените през 2023 година три убийства и опита за убийство на четвърти родниня.

Съдът в Мелбърн отсъди, че Патърсън ще трябва да излежи 33 години от доживотната си присъда, без право да иска условно освобождаване.

В мотивите си съдията Кристофър Бийл от Върховният съд на провинция Виктория се позова на „утежняващи вината обстоятелства“, включително „съществен умисъл“ в отровителството и „огромна злоупотреба с доверие“.

Осъдената е поднесла отровената със зелени мухоморки храна на бившите си свекър и свекърва Дон и Гейл Патърсън, на сестрата на Гейл Хедър Уилкинсън и на съпруга на последната Йън. Първите трима починали в болница няколко дни по-късно, а четвъртият е бил приет в критично състояние, но оцелял.

50-годишната жена, майка на две деца, е държала очите си затворени през по-голямата част от производството, което продължи около 45 минути, предаде ББС.

Прокурорите искаха доживотна присъда без право на условно освобождаване – максималното възможно наказание в Австралия – но съдията е допуснал възможност за условно освобождаване поради „суровите условия в затвора“.

Патерсън вече има 28 дни, за да обжалва както присъдата, така и осъдителната присъда на съдебните заседатели.

Малко след като журито призна Ерин Патерсън за виновна в тройно убийство, съдът отмени заповед за неразкриване на подробности по случая.

Една от най-поразителните подробности е, че Патерсън се е опитвала да убие отчуждения си съпруг Саймън Патерсън няколко пъти в годините преди фаталния обяд през юли 2023 г.

Първоначално осъдената жена е трябвало да бъде обвинена и в три опита за убийство по отношение на съпруга си, но тези обвинения са били свалени без обяснение в навечерието на процеса.

В предварителните изслушвания Саймън Патерсън заявява, че вярва, че съпругата му стои зад дългогодишна кампания за убиването му с развалена храна – включително при един от тях бил в кома.

Единственият оцелял от фаталния обяд Йън Уилкинсън каза по време на двуседмичното изслушване, че смъртта на съпругата му е оставила „дълбоки рани“ върху четирите им деца.

Дъщерята на Йън и Хедър, Рут Дюбоа посочи, че е „трудно да се разберат“ престъпленията на Ерин Патерсън.

Саймън Патерсън, отчужденият съпруг на Ерин, каза, че двете деца на двойката са страдали много и „почти всички знаят, че майка им е убила баба им и дядо им“.





