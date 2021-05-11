Автобус и две коли се сблъскаха

Автобус от градския транспорт и две коли са се сблъскали на бул. „Климент Охридски” в София, съобщи Агенция „Фокус“. Инцидентът е станал към 17.00 часа в района на Лесотехническия университет. По първоначална информация един пътник от автобуса е отведен за преглед, но няма опасност за живота му. „Около 17.10 часа е имало инцидент с автобус от линия 280 на бул. „Климент Охридски“ преди „8 декември“. Вследствие на удара, има пострадало момиче от автобуса. Насочили сме екип на „Спешна помощ“ и „Пътна полиция“, коментира ръководителят на отдел „Организация, координация, контрол и безопасност на обществения транспорт“ към Центъра за градска мобилност (ЦГМ) Лъчезар Пеков.

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