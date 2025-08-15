Автоинструкторът на 21-годишния Виктор, катастрофирал в автобус: Имаше опит зад волана преди курса

Шофьор с книжка от 14 дни, но вече с 6 фиша за нарушения, заби колата си в автобус на столичния градския транспорт. Загина човек, а други шестима са в болница с опасност за живота.

Клип, минути след полунощ, показва как 21-годишният шофьор се движи с висока скорост по булевард „Константин Величков“. Губи контрол над автомобила. Не успява да вземе завой. Минава на червен светофар и се врязва в спрелия на кръстовището автобус.

„Основната версия е несъобразена скорост, ще се изясни в производството. Водачът е млад, роден е 2004 година. Правоспособен от 1 август тази година – с 2 седмици стаж зад волана, има съставени общо 6 фиша за маловажни нарушения“, коментира комисар Мартин Цурински, зам.-началник на отдел „Пътна полиция“ към СДВР.

На място загива един от пътниците в автобуса. 6 души са в болница – четирима от тях – в тежко състояние. Включително шофьорът на автобуса.

Летящият автомобил минава на сантиметри от две таксита, спрели на същия светофар.

21 годишният мъж, карал леката кола не е собственик на автомобила. Оказва се той е лизингов, собственост на негов приятел.

Близо 5 месеца преди да получи книжка за шофьор, 21-годишният Виктор публикува клипове с дрифтове и шофиране с висока скорост. Колите са различни, всичките – бързи.

Свидетелството си мъжът получава на 1 август. За 14 дни прави 6 нарушения – основно за оборудването на автомобила – липса на аптечка и триъгълник. По данни на полицията 2 от нарушенията му са от вчера – часове преди катастрофата.

Изпитът на 21-годишният Виктор продължава 25 минути, съобщава bTV . Впечатление прави, че изпитващите не са с колани. Автоинструкторътна 21-годишния мъж обяснява, че Виктор е имал опит зад волана още преди курса. По време на обучението си не е правил нарушения, но е имал склонност към високите скорости.





