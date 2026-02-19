Автомобили масово пукат гуми заради дупки на пътя в началото на Кресненското дефиле

Автомобили масово пукат гуми на пътя в Кресненското дефиле. Неприятния инцидент преживяха шофьорите на пет автомобила, които към 19 часа във вторник имали нещастието да попаднат в капана на дълбоки дупки на пътното платно. Проблемната отсечка е в самото начало на дефилето, каза за „Струма“ Георги Костадинов, един от потърпевшите, пътуващ от Крупник за Петрич.

„Трима сме в момента – гръцка кола, автомобилът на момиче от Сандански и аз. И трите коли спукаха предни десни гуми. Подадохме сигнал на телефон 112, приеха сигнала и това е”, коментира шофьорът.

По-късно Костадинов съобщи, че още два автомобила са попаднали в същата ситуация.

ДАНИЕЛА ИЛИЕВА