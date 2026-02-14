Топ теми

Автомобил блъсна 6-г. дете в с. Микрево, отърва се с контузия на стъпалото

6-годишно дете от с. Микрево, община Струмяни, бе блъснато от преминаващ автомобил. Инцидентът станал в четвъртък, 12 февруари. Детето излязло на пътното платно и е блъснато с предната лява част на автомобила. Вследствие на удара е с контузия на стъпалото.

На място пристигнал екип на Спешна помощ. След извършен медицински преглед е освободено за домашно лечение. Според свидетели детето е излязло внезапно на уличното платно, без да се огледа. По случая е образувано досъдебно производство. 

ЛИДИЯ МАНЕВА 

