Агенцията по вписванията отказа регистрация на новоизбраното ръководство на кочериновското читалище „Пробуда-1919“

Нарушенията толкова много, че се оправят само с нов избор

Агенцията по вписванията отказа да впише избраното в края на октомври ново ръководство на читалище „Пробуда-1919“ в Кочериново. Според представители на агенцията, обработили заявлението на новия председател Гергана Топузлийска, нарушенията в подадените документи са много и първото от тях е, че Топузлийска е неупълномощено лице, която „не е заявена за вписване като председател или секретар на читалището, нито се установява същата да е адвокат“.

Заявителят не е заявил нито заличаване на стария председател Георги Бучински, нито себе си за включване в регистъра като председател на читалището.

В агенцията са установили и доста нередовности по отношение на самото общо събрание, на което Топузлийска спечели надпреварата за председател сред общо 4-ма кандидати. Установено е, че част от членовете на читалището са получили покани за участие в общото събрание на 17 октомври, а събранието е проведено на 24 октомври, т.е. без да са минали 7 дни.

Не е представено решение на настоятелството за свикване на събрание. Не е представено и решение за освобождаване на досегашния председател и заявените за заличаване членове на настоятелството и проверителната комисия. Под представения актуален списък с членове на читалището липсва името на лицето, което го е заверило. Не е представено решение за освобождаване на досегашния секретар Йоанна Калузка, не е взето решение за промяна адреса на читалището, въпреки че в заявлението е посочен нов, и др.

Всяко едно от установените нарушения е достатъчен мотив да се организира ново общо събрание, категорични са от Агенцията по вписванията. Още повече че срещу проведеното имаше и обвинения в манипулация на резултатите – при 253 гласували Топузлийска получила 126 гласа, а й трябвали 127.

Общото събрание на читалището бе доста емоционално събитие, на което прозвучаха обвинения за доведени под строй „членове“, които само си гледали часовниците с идеята да си тръгват по-скоро.

В момента все още тече срокът по обжалване решението на Агенцията по вписване пред Окръжен съд – Кюстендил. Вероятно едва след изтичането му ще се завърти отново процедурата по насрочване на общо събрание, а дотогава председател ще продължава да бъде бившият общински съветник Г. Бучински.

ВАНЯ СИМЕОНОВА