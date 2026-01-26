Агенцията по вписвания отказа да нанесе промените в устава за увеличаване капитала на МБАЛ „Югозападна болница”

Мотивите – посочената сума от съдружниците Сандански, Петрич, Струмяни и Кресна била в левове, а не в евро

Агенцията по вписвания е отказала да впише промените в устава на МБАЛ „Югозападна болница“ за увеличаване капитала на междуобщинското дружество, гласувано с решение на Общото събрание, проведено преди дни с участието на съдружниците – общините Сандански, Петрич, Струмяни и Кресна. Това съобщи председателят на Общинския съвет в Сандански Георги Батев.

Той поясни, че в мотивите да се направи отказът за вписване на промените в устава, с което се увеличава капиталът на междуобщинското дружество, е посочено, че и в 4-те решения на общинските съвети в Сандански, Петрич, Кресна и Струмяни е допусната грешка, а именно, че увеличаването на капитала на дружеството е вписано в левова равностойност, а не в евро.

Това не е пречка на първото си заседание на общинските съвети в Сандански, Петрич, Струмяни и Кресна да гласуват ново решение, в което да бъде посочено, че увеличението на капитала на дружеството е в евро.

Предложението е изготвено от адвокат Иво Стефанов и е представено в деловодството на общинските съвети на 4-те общини за включване в дневния ред.

„Нито един от колегите не е участвал в изготвяне на проекторешението за увеличаване капитала на МБАЛ „Югозападна болница”, каза Г. Батев и допълни, че на предстоящото първо редовно заседание на ОбС – Сандански той ще внесе като извънредна точка увеличението на капитала на МБАЛ „Югозападна болница” да е в евро вместо в левове.

ЛИДИЯ МАНЕВА