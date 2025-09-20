АГИТКАТА НА ОРЛЕТАТА СЕ РАЗЦЕПИ: Фракцията „Пирин Ултрас“ бойкотира дербито с „Беласица“ заради съмнения за черно тото

Новосъздаденият национален фенклуб на орлетата се обяви против и повежда колоната от автомобили на желаещите да подкрепят любимия отбор в Петрич

Агитката на орлетата се разцепи в навечерието на днешното дерби с „Беласица“. Фракцията „Пирин Ултрас“ обяви бойкот на мача заради съмнения за черно тото, които допълнително се подхранват от оглушителното мълчание по казуса на отговорните фактори на „Дъбравска“ 1. От своя страна, новосъздаденият „Национален фенклуб на Пирин Благоевград“ се обяви против драстичната мярка и повежда колоната от автомобили на желаещите да подкрепят зелено-белите на „Царя“ в Петрич.

„Организация Пирин Ултрас обявява, че няма да посещава мачове на ПФК Пирин, докато има съмнения за уредени срещи и нечестна игра. Съжаляваме искрено, че това решение идва точно преди дербито с Беласица – мач, който винаги е носил заряд и пирински дух. Пирин винаги е бил подкрепян от нас – у дома и навън – вече дълги години. Именно затова решението, което взимаме днес, е едно от най-тежките в нашата история. Ние винаги сме се вслушвали в мнението на привържениците и този път надделя гласът на тези, които не желаят присъствието на нашата организация на стадиона. С тези думи осъждаме всяка нечестна игра и задкулисни действия. Вярваме, че Пирин трябва да бъде символ на борба на терена, а не извън него. Няма нищо тайно, което да не стане явно, нито скрито, което да не излезе наяве. До тогава – БОЙКОТ“, мотивираха крайната мярка в интернет страницата си ултрасите.

„Тече усилена подготовка от страна на Национален фенклуб Пирин Благоевград-сдружение по отношение посещаване на футболната среща от страна на истинските и верни привърженици на ПФК Пирин, която ще бъде осъществена с лични автомобили и превозни средства на привържениците. Посещаването на футболните срещи при гостувания и домакинства на ПФК Пирин е една от основните цели на сдружението, което представляваме, както и възкресяване на дейностите на пиринската традиция, пиринския дух и ФК Пирин Благоевград да бъде утвърждавано в челните места на националната спортна култура, да бъде духовен мост между миналото, настоящето и бъдещето на всички видове спорт и всички привърженици, практикуващи под егидата на ФК Пирин Благоевград, да подпомага развитието на спортните нагласи сред българската младеж, да възпитава спортен дух сред подрастващите, да осъществява връзки и договорености за сътрудничество и обща дейност със сродни, национални и чуждестранни клубове, организации, сдружения и търговски дружества, да оказва подкрепа и информационно обслужване на членовете си в областта на законодателството в страната и осигуряване на правна защита при необходимост. Изразяваме също така възмущението си от факта, че един или двама от така наречените „привърженици“ на любимия ни Пирин Благоевград са си позволили да всяват неистини и да дезинформират цялата футболна общественост в Благоевград и областта по отношение на предстоящото гостуване на отбора в гр. Петрич. Управителният съвет на сдружението уведомява, че всички решения на управителния орган се взимат с абсолютно мнозинство /2/3-две трети/ и изразеното извън това мнозинство представлява само и единствено едностранно мнение на който и да било член на Управителния съвет на „Национален фенклуб Пирин Благоевград“-сдружение“, се казва в посланието на НФКПБ.

СТОЙЧО СТОИЦОВ





