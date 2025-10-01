Агресивен пациент нападна екип на Спешна помощ в Перник

Инцидент с екип на Центъра за спешна медицинска помощ в Перник е станал рано сутринта в понеделник. Медиците са извикани за пациент в неадекватно състояние, но при опит за преглед и транспортиране той проявил агресия и нанесъл удар по лицето на шофьора на линейката.

Д-р Наталия Вашенко, която е била част от екипа, разказа, че още при първоначалния опит да измери кръвното налягане пациентът е посегнал и на нея. Наложило се доброволци и колеги да помогнат за пренасянето му от петия етаж до линейката с брезент.

„Пациентът беше в тежко състояние – с чернодробна цироза, енцефалопатия и епилепсия. Проявяваше агресия към всички около него – медици, шофьори и близки. В момента, в който шофьорът се опита да го настани в линейката, последва удар в лицето и травма на лявото око“, обясни Н. Вашенко в ефира на bTV.

Иво Велев Наталия Вашенко

Водачът е прегледан в очно отделение, където е установена травма на очната ябълка. След това е освидетелстван и в съдебна медицина, като се оплаква от силно главоболие. Медиците поискали съдействие от полицията, обяви д-р Иво Велев.

От МВР – Перник заявиха, че пациентът е ударил шофьорa на линейката в областта на бузата.

„Помощни средства като белезници се използват единствено при задържане за срок до 24 часа и при наличие на данни за извършено престъпление. Конвоирането на лица се извършва със специализирани автомобили, а не с линейки“, казаха още от там.

Близките на пациента обаче са подали жалба срещу медицинския екип с твърдения за „агресивно и нехуманно отношение“.

По данни на Българския лекарски съюз над 2000 медици в страната вече са били жертва на физическа агресия от пациенти, а над 385 000 българи са ставали свидетели на такива прояви. Сред основните причини се посочват липса на уважение към лекарите, емоционален стрес и употреба на алкохол и наркотици.





