АГ-отделението в пернишката МБАЛ „Рахила Ангелова“ възстанови работа

Акушеро-гинекологичното отделение в пернишката МБАЛ „Рахила Ангелова“ отново отвори врати. Добрата новина потвърди шефът на АГО д-р Ивайло Лазов. „От понеделник работим, имаме и пациентки. Все още няма нови лекари, но аз ще съм постоянно в отделението“, коментира за „Струма“ д-р Лазов. До края на месеца отделението организира безплатни гинекологични прегледи. Припомняме, че отделението затвори врати пред юли, а пациентките бяха пренасочвани към столични болници. Причината бе липсата на кадри.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА






