АГ- отделението на пернишката болница празнува Деня на родилната помощ

Кристина Михайлова-най-младата родилака в акушеро-гинекологичното отделение на МБАЛ „Рахила Ангелова“ в Перник, изми ритуално ръцете на завеждащия отделението д-р Ивайло Лазов. Така беше спазен отколешният ритуал за Бабинден. Директорът на болницата д-р Явор Дренски поздрави екипа на отделението и всички, които се грижат за новия живот, като им пожела здраве и много бебета.

Малките таланти от детска градина „Калина Малина“ изненадаха приятно присъстващите с изпълнения на песнички и стихчето, посветени на майката и новите попълнения в семейството. След заслужените аплодисменти, малчуганите получиха и подаръци в знак на благодарност за настроението, с което заредиха всички присъстващи.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА