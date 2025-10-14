Администраторът на „Банско“ Г. Галчев го отнесе за екшъна в Г. Делчев с 3 мача и глоба

Администраторът на „Банско“ Георги Галчев отнесе най-тежкото наказание за екшъна при визитата на козлите срещу „Пирин“ /ГД/ в регионалното дерби, в което съперниците се занулиха, но заради мелето в 27-та мин. главният рефер Геро Писков изгони по двама играчи от отбор. В докладите си длъжностните лица акцентираха на поведението край тъча на Галчев и отправените от него обиди към съдийската бригада, което ще му струва 3 мача далеч от терена и глоба в размер на 125 лв. От четиримата футболисти с червени картони Дисципът на зоналната централа санкционира с две срещи само ветерана от състава на домакините Виктор Шишков за ударите, които е нанесъл на опонентите си, докато за периферно участие в масовия сблъсък между тимовете Арман Маркосян /П/ и Любомир Христов и Костадин Слаев /Б/ ще пропуснат по един двубой на своите. В черния списък на състезателите, поели принудително под душа и лишени от права за по 1 мач, влязоха Кристиян Йовов от „Левски II” за опита да потроши краката на Георги Марянов от „Струмска слава“, капитанът на „Септември“ /Сим/ Тодор Траянов и Георги Стефчов от гостуващия „Балкан“.

Г. Галчев Г. Писков М. Илиев

Не останаха по-назад от подопечните си и техните треньори. Помощникът в щаба на симитличани Методи Илиев ще се бръкне със стотарка за провокациите при 0:0 с ботевградчани. Наставникът на „Германея“ Асен Нешев пък няма да ръководи от пейката аутсайдера в ЮЗ Трета лига в съботното домакинство срещу високо летящия „Ботев“ /Ихт/ и в добавка ще се бръкне с 300 лв. за оспорването на съдийските решения при разгрома с 0:4 от „Фратрия“ за купата на България в неделя. Пирова се оказа победата на „Костинброд“ над „Кюстендил“ под Хисарлъка, след като от бюджета на любимия отбор ултрасите извадиха 625 лв. с канонадата от предмети и взривените бомбички.

ТОНИ КИРИЛОВ