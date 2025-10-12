Администраторът на „Вихрен“ на 70 г.! Подаръците – торта и специална фланелка в негова чест

Футболистите, треньорския щаб и ръководството на Вихрен изненадаха администратора на клуба Максим Иванов по случай неговия рожден ден. Бившият главен рефер и дългогодишен служител на Вихрен навърши 70 години.

Футболистите, треньорският щаб и ръководството на Вихрен направиха приятна изненада на Максим с торта и специална фланелка в негова чест.

Максим си остава все същият ентусиазиран и отдаден на работата си човек.

Какъвто бе като професионален съдия, какъвто е над 15 години като административен директор на Вихрен, съобщават на сайта си от футболния клуб.