Адреналин и много емоция на състезанието по мотокрос Grand Prix Petrich

Мотополигон ДЕНИ 518 край село Самуилово посрещна състезатели от цялата страна и съседни държави в надпреварата по мотокрос и тази година.

Двукилометровото трасе с трамплини, напълно подготвено, беше предизвикателството, което трябваше да преодолеят участниците.

Стройна организация за публиката беше създадена отново, за да се гарантира безопасността.

Надпреварата в състезанието протече в класове: МХ 50, МХ 65, МХ 85, МХ 1, МХ 2, МХ 250, МХ 450, МХ 55, МХ S и клас ЖЕНИ.

Водосвет за здраве отслужи архиерейският наместник на Петричка духовна околия иконом Павел Милушев.

Зам.-кметът Борислав Коларов поздрави участниците от името на кмета Димитър Бръчков.

Община Петрич подкрепи и тази година провеждането на състезанието по мотокрос GRAND PRIX PETRICH.