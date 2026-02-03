Адриан Скримов е новия заместник-кмет в Община Перник

Нов заместник-кмет от 3 февруари встъпи в длъжност в Община Перник. Досегашният главен експерт „Връзки с обществеността“ Адриан Скримов поема ресор „Култура“.

Скримов e роден през 1991 г. в Перник. Хобитата му са народните танци, археологията и изучаването на историята на родния град. Бил е председател на Общинския младежки съвет в града, секретар на Съвета на децата към ДАЗД. Доброволец към Регионалния исторически музей в Перник и екскурзовод в музея. Скримов бе също председател на младежката организация на БСП в Перник, беше и пресаташе на социалистите. Той пое връзките с обществеността на Община Перник още при избирането на Станислав Владимиров за кмет при първия му мандат. Скримов е женен с две деца.

От вторник общината в Перник остана без пресаташета, след като и другият говорител Кристиан Петров спечели конкурс и оглави двореца на културата. За сега не е ясно кой ще е новият глас на администрацията в Перник.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА