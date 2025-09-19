Ад по пътя София – Перник заради протест

Адско задръстване се е образувало на пътя София- Перник. Причината е протест на жители на „Княжево“, които искат обезопасяване на шосето. „Който може да избере магистрала „Струма“ или да се прибира с влака. Движението е почти блокирано и колоната се движи изключително бавно. Има полиция, но шепа хора тероризират всички, които работим в София“, недоволстват перничани, които се прибират от работа в столицата. Органите на реда пропускат коли покрай хипермаркет „Лидл“, но и там се е образувало задръстване.

Полицията е затворила „Цар Борис III“ на кръстовището на Горнобански път посока Княжево. Заформило се е сериозно задръстване.“Събрали се 10 човека на по бира и решили отново да затворят пътя, въпреки че 4 месеца такова право нямат“, недоволства закъсал в задръстването перничанин.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА





