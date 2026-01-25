Ако имаш необвързана приятелка на 30, прочети това

Стара мома.

Нещастна жена. Самотница с котки.

В пик на любовно разочарование на всекиго му се е случвало да направи заключението, че някой ден ще остарее с няколко котки. Без половинка. И ако човечеството е приело, че има нещо чаровно и секси в „напредналите“ ергени, то старата мома по-скоро предизвиква съжаление. И ние, жените, често се самобичуваме. Влизаме във връзки, не толкова заради велико влюбване, а заради страха, насаден от обществото, че някой ден ще сме сам сами. И с котки, които ще са длъжни да ни понасят. А пък и има известно съжаление и престорено съчувствие у другите заради тази така „кофти“ житейска ситуация. Да си го кажем честно, въпросът „ти кога ще се жениш?“ далеч не е просто шега във Фейсбук, а самата истина. Така е от векове, така ще си бъде и занапред, не е нужно да си следващият Нострадамус, за да го знаеш.

Тематиката е ясна, сега е време за едно непопулярно мнение:

Необвързаните жени ни учат на щастие

Необвързана жена. Около 30-те… „не дай, боже“ 40-те… Сигурна съм, че точно сега в главата ви изникна образа на дама, която си стои по пижама пред телевизора в събота вечер или пък тежка кариеристка, която най-накрая си събува токчетата, но уви – никой не се интересува как е минал денят ѝ. Тя е много тъжна, на ръба на депресията, не си намира място от притеснение къде ли по света се е скрил нейният мъж – картата ѝ за „валидация“ в тая действителност. Онази половинка, която гарантира, че животът ѝ върви добре. Защото просто го има и тя не ходи ей така по улиците, а си е нормална жена и си има мъж. Независимо какъв е той.

Хайде сега да влезем в реалността. Защото да, дните на една необвързана жена може и понякога да са малко тежки. Но пък са изпълнени с щастие – извоювано и поднесено от нея за нея. Не за някого, а само за нея си. И може би малко грешим, когато бързаме да съжаляваме някоя необвързана приятелка.

Възходът на неомъжената жена

Според статистиките от 2025 г. в момента е звездният миг на неомъжените жени. Прогнозите сочат, че между 2018 и 2030 г. броят на неомъжените жени ще се увеличава с 1,2% годишно, според прогноза на Morgan Stanley от 2019 г. и данни на Бюрото за преброяване на населението на САЩ. Нещо повече, 45% от жените на възраст между 25 и 44 години (които, може да се каже, са в най-подходящата възраст за брак) ще бъдат неомъжени до 2030 г. – най-големият дял в историята, спрямо 41% през 2018 г. Експертите твърдят, че редица фактори стимулират този ръст.

От една страна, хората просто сключват брак по-късно в живота си: средната възраст за първи брак при жените е била 28,6 години през 2021 г., в сравнение с 20,5 години през 1947 г. Тази промяна обикновено се дължи на засиления фокус върху висшето образование и кариерните цели, но променящите се културни норми (здравей, феминизъм) и законодателни политики също са направили брака по-малко задължителен за жените. В крайна сметка, как жените от предишните поколения биха могли да бъдат самостоятелни, когато дори не са можели да получат кредитна карта на свое име? С финансова свобода и възможности, неомъжените жени днес водят независим и автономен живот. А за нещата, които не знаем как или не искаме да правим, съществува интернет, нали?

„По-лесно е да си необвързан“, казва Бела ДеПауло, доктор на науките, социален учен и автор на Single at Heart.

„Ако не искаш да готвиш, има храна за вкъщи. Ако не искаш да переш, има перални услуги. Ако не искаш да правиш ремонти вкъщи, можеш да намериш хора онлайн.“

Днес не ни трябва мъж, за да завързваме социални контакти. Светът е на по-малко от ръка разстояние. И моля, нека да не се разбира погрешно – тук никой не е против любовта. Но против идеята просто като идея, че не трябва да сте сами – категорично да! Няма нищо по-лошо от това да живееш с мисълта, че си в „бар последен шанс“.

Играта на срещите и ухажването, която все повече ни куца

Не е много честно да се категоризира, но трендът днес сякаш изглежда така: либерални жени, които са готови да покоряват света, но и да потърсят опора в партньора и категорично консервативни мъже. Намирането на общ език е малко трудно, защото нещата често опират до достатъчно скролване, „пипнати снимки“ и ако на живо нещата не провървят, скролването отново идва на дневен ред. Социалките създават лъжливото усещане, че в „морето е пълно с риба“. Звучи грозно, ама влезте в подсъзнанието си и истината ще си излезе.

Не казвам, че жените не са виновни. Джийзъс, доста са си виновни, особено когато Tiktok гъмжи от тактики как да прецакаш другия да се влюби в теб, а да не ти пука, вместо да впрегнеш личната си емоционална интелигентност и инстинкт за душевно самосъхранение и да потърсиш нормални отношения. Всяка жена има право да бъде носена на ръце, да бъде разбирана и щастлива. И за това трябва правилният човек, а не добре изманипулираният или просто, който дойде. Летвата трябва да е високо и според някои учени, заели се с тази материя, това всъщност кара жените да процъфтяват.

Изследване на щастието

Областта на изследванията, посветени на необвързаните хора, е сравнително нова. Причината е, че в исторически план експертите са се фокусирали почти изцяло върху женените, а не върху неженените. Най-очевидната причина е, че доскоро се е приемало за даденост, че почти всеки се жени.

„Нямаше значение дали искаш, дали ти харесва, дали си гей или хетеросексуален – ако си гей, се преструваш на хетеросексуален – всички го правеха“, казва ДеПауло.

Затова изследователите изучаваха брака непропорционално много“, добави тя.

Друга причина за тази разлика, която според ДеПауло е все още валидна и днес, е, че мнозина смятат необвързаността за временно състояние – сива чакалня без прозорци, докато най-накрая дойде твоят ред за главното събитие. Последната голяма причина? Бракът като институция е почитан от обществото.

„Той е толкова възхваляван и ценен по начини, по които животът на необвързаните никога не е бил“, казва ДеПауло.

„Това се вижда не само в непропорционалните изследвания, но и във филмите, телевизионните предавания, романите и текстовете на песни, които са изпълнени с романтични теми.“

Изследователи като ДеПауло работят, за да добавят нови гласове и перспективи към този хомогенен разговор, като изучават необвързаните хора и начина, по който те живеят. А резултатите рисуват картина, много по-различна от тази, която популярната култура ни представя.

Например, онзи стар стереотип за тъжната жена с котките, която си седи вкъщи, докато желаният ерген обикаля града? Оказва се, че необвързаните жени всъщност са много по-доволни от положението си в сравнение с необвързаните мъже. Средностатистически, те отчитат по-високо общо благосъстояние – включително по-голямо удовлетворение от статуса на връзката си, по-голямо удовлетворение от живота, по-голямо сексуално удовлетворение и по-слабо желание за партньор – в сравнение с необвързаните мъже. Това показва скорошно проучване, закачливо озаглавено Sisters Are Doin’ It for Themselves: Gender Differences in Singles’ Well-Being (Сестрите се справят сами: Полови различия в благосъстоянието на необвързаните). В него са анкетирани близо 6000 необвързани от цял свят, повечето от които живеят в САЩ, Обединеното кралство и Канада, на възраст между 18 и 75 години.

„Тези резултати противоречат на наративите, които виждаме за жените като самотни, нещастни и отчаяно търсещи романтични партньори“, казва водещият автор на изследването Илейн Хоан, докторант в катедрата по психология към Факултета по изкуства и науки на University of Toronto.

Изследването на Хоан не посочва конкретната причина защо необвързаните жени са по-удовлетворени от необвързаните мъже, но тя има теории, базирани на по-ранни проучвания в тази област.

„Голяма част от съществуващите трудове сочат към идеята, че жените като цяло са склонни да имат по-силни и по-подкрепящи социални мрежи“, казва тя.

„Съществува и схващането, че за мъжете в частност основният източник на емоционална подкрепа често е романтичната им партньорка, докато жените обикновено черпят подкрепа от по-разнообразни източници.“

Степента, в която една жена продължава да желае (или не) партньор, също може да повлияе на щастието ѝ с течение на времето. Според проучване на Университета в Торонто от 2023 г. необвързаните жени на средна възраст са по-удовлетворени от живота си, ако нямат силно желание за партньорство. За разлика от тях, при необвързаните мъже (независимо колко силно желаят романтичен партньор) не се наблюдава такова повишаване на удовлетвореността на средна възраст.

Не че дамите не искат да срещнат любовта и да бъдат обвързани, но това далеч не е основната сюжетна линия на живота им. Никой не живее с представата, че ще бъде сам, но когато се случи – не е краят на света. Защото осъзнатата жена, която обича себе си знае, че Той е някъде там и ще го усети, когато се срещнат. Биологичният часовник май е минал от лятно на зимно часово време и с идеята за майчинството, според проучванията, нещата стоят по същия начин.

Колко са щастливи самотните майки

Разбира се, не всички необвързани жени са без деца, а въпросът дали самотните майки са по-щастливи от необвързаните жени без деца е по-сложен. Проучване на Pew Research Center от 2014 г. (по-нови изследвания по темата са оскъдни) за щастието на родителите спрямо не-родителите установява, че 69% от самотните родители са заявили, че са „много щастливи“ или „доста щастливи“, докато 84% от необвързаните без деца са отговорили по същия начин. Резултатите не правят разлика между мъже и жени. ДеПауло отбелязва, че подобни изследвания, проведени в един момент, а не в продължение на години, представят непълна картина.

„Това е корелация, а не причинно-следствена връзка“, казва тя.

Това, което става ясно от допълнителни изследвания, е, че с напредването на възрастта и изграждането на живота, който желаят извън рамките на една връзка, необвързаните хора стават все по-щастливи. Такива са например заключенията от дългосрочно проучване с участието на над 6000 души на възраст между 40 и 85 години, което установява, че удовлетвореността на необвързаните се увеличава в рамките на шестгодишен период, докато при обвързаните не се наблюдава такава промяна. (Струва си да се отбележи, че голяма част от цитираните изследвания за необвързани включват LGBTQ участници, но не са правени сравнения между хетеросексуални и куиър хора.)

Истинската цена на самостоятелния живот на модерната жена

Констатациите, подкрепящи тезата за чистото задоволство на необвързаните жени, стават още по-интригуващи и значими, когато се вземат предвид реалните предизвикателства, с които те се сблъскват ежедневно – от социални пренебрежения до системни неравенства.

ДеПуло, която се самоопределя като „необвързана по сърце“, което означава, че съзнателно е избрала да няма партньор, защото се чувства най-добре сама, често се оказва в позицията на „излишния човек“. Понякога е напълно изключвана от събития, а друг път остава на заден план, когато нейна приятелка започне връзка или се омъжи.

„Това е доста болезнено“, споделя тя.

Съществуват и буквалните разходи, свързани с това да си необвързан, които често са по-високи от тези в партньорство.

„Двойките не просто си делят наема, те си делят всички сметки“, казва Шани Силвър, 43-годишна необвързана жена, автор на книгата A Single Revolution.

Дори самото намиране на жилище може да бъде по-трудно за необвързаните. ДеПуло и нейни колеги установяват, че брокерите на имоти са по-склонни да отдадат под наем на семейна двойка, отколкото на двама приятели, при равни други условия (като например доходи).

„Дори финансовите и трудовите закони често са написани в полза на женените хора“, казва ДеПуло. „Мога да работя рамо до рамо с женен колега и да внасям същата сума в социалното осигуряване. Когато моят колега почине, парите му отиват при съпруга/съпругата му, докато когато аз почина, моите пари се връщат в системата. Не мога да ги завещая на най-добрата си приятелка, на племенника си или на когото и да било друг. Губя парите, които съм изработила.“

Епогеят на щастливите необвързани – уроците

Въпреки всичко, много необвързани жени твърдят, че с радост биха платили цената на самотата, тъй като наградата е изключително висока – а именно, както казва Силвър, да живееш „независим, персонализиран и необременен живот“.

Любовта е прекрасна. Никой не е роден, за да живее сам. Хубаво е да знаеш, че има с кого да остарееш, че ще оставиш живот след себе си. Но не е хубаво робуването на този идеал. Това е естествен път, който трябва да бъде извървян. С щастие, достойнство, ум, смелост и вяра. В себе си, в пълнотата на личността ни, в любовта, в хубавото.

Това е един наистина освежаващ подход към щастието, от който мнозина биха могли да научат нещо. Какви уроци могат да ни дадат необвързаните жени? На първо място, важността на връзките с приятели и семейство извън романтичното партньорство.

Друг полезен извод? Намирайте моменти на свобода и автономия, когато е възможно.

„Необвързаните жени си дават пространството и времето, от които се нуждаят“, казва ДеПуло.

„Омъжените жени не могат да го правят в същата степен, но могат да си създадат възможности да прекарат малко време сами, като например удължат времето за пазаруване или спрат в някое кафене.“

Налице е и силният фокус върху психичното здраве. Нали знаете как в самолета казват:

„Първо сложете собствената си кислородна маска? Така е и в полета на живота. „Какво лошо има в това жените да кажат: „Аз се фокусирам върху себе си. Аз давам приоритет на себе си“? И защо това те прави егоист?“

„Не трябва да определяме кои сме като хора според това с кого правим секс, с кого вечеряме или кого раждаме – ние сме хора, които имат стойност заради начините, по които избираме да участваме в обществото“, казва ДеПуло.

„Да се свежда животът на жените до това дали си съпруга или майка е толкова ограничаващо и не помага за развитието на обществото и на жените.“

А това е нещо, за което всички можем да вдигнем наздравица с просеко, независимо дали сме необвързани, или не.