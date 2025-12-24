Ако искате да ускорите отслабването, добавете тези две подправки към кафето си

Сутрешното кафе често се възприема като навик, който ви помага да се събудите, но съставките, добавени към него, могат да имат различни ефекти върху здравето.

Аргументите за кафето са по-силни от всякога. Проучване след проучване показват, че може би получавате повече от любимата си сутрешна напитка, отколкото сте си мислили: Кафето е пълно с вещества, които могат да помогнат за предпазване от състояния, по-често срещани при жените, включително болестта на Алцхаймер и сърдечни заболявания.

Кофеинът е първото нещо, което ви идва на ум, когато се сетите за кафе. Но кафето съдържа и антиоксиданти и други активни вещества, които могат да намалят вътрешното възпаление и да предпазят от болести, казват експерти по хранене от Медицинския факултет на университета „Джонс Хопкинс“.

Тъмно печеното кафе намалява разрушаването на ДНК веригите, което се случва естествено, но може да доведе до рак или тумори, ако не се поправи от клетките ви.

Въпреки че самото кафе може да има положителен ефект върху метаболизма, някои добавки могат да повлияят на регулирането на кръвната захар и телесното тегло. Според диетологът Лиза Андрюс, две подправки се открояват по-специално с потенциалните си ползи в този контекст.

1. Канела

Канелата, ароматна подправка, която се извлича от вътрешната кора на дърветата, отдавна е известна със своите лечебни свойства. Последните изследвания показват, че канелата може да помогне за ускоряване на метаболизма и да насърчи загубата на тегло чрез стабилизиране на нивата на кръвната захар.

„Канелата може да помогне за регулиране на кръвната захар, като увеличи експресията на протеини, които регулират транспорта на глюкоза, инсулиновата сигнализация и регулирането на повишения холестерол и липиди в кръвта. Мета-анализ на проучвания показва, че три грама канела на ден могат да помогнат за отслабване“, каза Андрюс пред SheFinds

Тя добави още, че канелата е полезна за жени с инсулинова резистентност и PCOS (синдром на поликистозните яйчници).

„Три грама са равни на половин чаена лъжичка канела, което е напълно постижимо“, посочи Андрюс.

2. Куркума

Куркуминът, активното съединение в куркумата, има противовъзпалителни и антиоксидантни свойства, които могат да подпомогнат метаболитното здраве. Проучванията показват, че куркуминът може да помогне за ускоряване на метаболизма чрез подобряване на разграждането на мазнините и намаляване на растежа на мастната тъкан. Доказано е също, че куркумата подобрява инсулиновата чувствителност, което е ключово за регулиране на нивата на кръвната захар.

„Не се тревожете от яркожълтия цвят. Куркумата съдържа куркумин, за който е известно, че намалява възпалението и оксидативния стрес (увреждане на клетките)“, казва Андрюс.

Освен това, тя подчерта ролята на куркумина за отслабване според проучване.

„Систематичен преглед на проучванията показа, че активната съставка в куркумата (куркумин) може да помогне за контрол на кръвната захар и загуба на тегло. Тя може значително да намали кръвната захар, гликирания хемоглобин и индекса на телесна маса“, обясни тя.actualno.com