Ако мъжът ви изпраща такива съобщения, връзката ви е към своя край

Във всяка връзка има трудни моменти и препъникамъни, но някои съобщения от партньора ви недвусмислено означават, че нещата са наистина зле.

Следните 5 съобщения, които могат да означават сериозни проблеми във връзката ви. Да знаете какво означават тези съобщения е важно, за да проведете открит разговор и да разрешите проблемите своевременно. Ако е възможно.

„Трябва да поговорим!“

Когато партньорът ви произнесе ужасяващите думи „Трябва да поговорим!“, това често е знак, че той има нещо сериозно предвид. Може да става въпрос за връзката или за някакъв личен проблем. Макар че това вероятно звучи обезпокоително, важно е да подходите към разговора с отворено съзнание и разумно. Общуването е от ключово значение във всяка връзка, така че използвайте това като възможност да обърнете внимание на всички притеснения и да работите заедно за тяхното разрешаване.

„Тази вечер ще закъснея за работа. Не ме чакай!“

Получаване на съобщение от типа „Ще закъснея на работа тази вечер. Не ме чакай!“ може да бъде болезнено и разочароващо – особено ако сте очаквали с нетърпение да прекарате време заедно. Важно е да уточним, че се случват неочаквани промени в плановете, така че подобно съобщение не е непременно червена лампа, но ако се случва неведнъж, не е лошо да се замислите. Съветваме ви да се погрижите за себе си и да не се оставяте да бъдете лъгани.

„Остави ме, имам нужда от пространство.“

Когато партньорът ви изразява нужда от лично пространство, това може да предизвика чувство на несигурност и неувереност. Важно е обаче да уважавате неговите или нейните граници и да отделите необходимото време. Използвайте тази възможност, за да се съсредоточите върху себе си, да правите неща, които ви доставят удоволствие, и да се погрижите за доброто си настроение.

Помнете, че искането на повече пространство не винаги означава край на връзката, но при всички случаи е повод да се замислите. Особено ако така нареченото пространство започне да се иска все повече и повече.

„Вече не се чувствам така, както преди.“

Да чуете партньора си да признава, че вече не се чувства по същия начин, може да е наистина ужасно тежко. Изключително важно е да проведете открит разговор за чувствата и състоянието на връзката. Въпреки че може да е болезнено, да си затваряте очите, че всичко е наред, е само измамна илюзия, вредна за всяко партньорство. Това би означавало просто отлагане на неизбежното.

„Не съм готов да се обвържа сериозно.“

Ако партньорът ви изразява колебание или нежелание да се обвърже, важно е да разберете неговата гледна точка, без да го притискате. Възможно е той да се нуждае от повече време, за да прецени чувствата си и бъдещите си цели. Ако обаче мечтите ви се разминават и се намирате на различни места във връзката, то има ли смисъл да продължавате и да си губите времето? Съсредоточете се върху своя живот и не се отказвайте от мечтите си заради друг. Пък било то и заради човек, когото обичате. Понякога, когато губим и страдаме, всъщност не си даваме сметка какво печелим. obekti.bg





