Ако намерите бяло перо, не го подминавайте, носи важни послания

Много хора имат истории за това как са намерили бели пера след смъртта на любим човек

Споделяме опита на жена, която започнала да намира бели пера в дома си след смъртта на любим човек. Много хора по света записват подобни преживявания и вярват, че подобно събитие носи специално послание, било то като знак за утеха, духовна защита или връзка с висшите светове.

Една моя приятелка наскоро загуби един от най-близките си членове на семейството.

След поменната служба в дома ѝ се проведе събиране и тя изведнъж се озова с бяло перо в ръка. Тя каза, че перата бавно падали от тавана в кухнята ѝ – изневиделица – малко след смъртта на член на семейството.

Много хора имат истории за това как са намерили бели пера след смъртта на любим човек. Аз самата ги намерих из цялата къща малко след смъртта на баща ми. Дали е просто съвпадение или всъщност са дълбоки и красиви послания от отвъдния живот? Ако сте намерили бели пера, кучетата ви изяли ли са възглавницата или това наистина означава нещо друго?

Ето какво може да означава откриването на бели пера.

Послание за утеха

Когато белите пера започнаха да се появяват след смъртта на баща ми, бях раздвоена: отначало си помислих, че е съвпадение, защото имахме три кучета и беше възможно да са успели да издърпат перата от възглавницата. Когато обаче огледах всички възглавници, не можах да открия никакви повреди. Перата не бяха на купчини, а се появяваха поотделно, на произволни места из къщата или се носеха леко във въздуха.

Всеки път, когато намирах бяло перо, изпитвах странно чувство на утеха. То се превърна в послание за мен, докато скърбях за загубата на баща си. Много други хора, като моя приятел, който намери плаващи бели пера , също са чувствали утеха в моменти на скръб. Така че, ако скърбите и намерите бели пера, това може да е послание на утеха от вашия починал любим човек.

Ангелски послания

Има една поговорка, която гласи „Пера се появяват, когато ангелите са наблизо“, което може да показва друго значение на белите пера. Хората често тълкуват намирането на бели пера, особено на необичайни места като обувки или чекмеджета, като знак, че сте обичани и подкрепяни от ангели от духовния свят.

Духовна защита

За вярващите в християнската вяра, перата могат да представляват знак за защита и присъствието на ангели. В Псалм 91:4 е написано:

„Той ще те покрие с перата Си и под крилата Му ще намериш убежище; Неговата вярност ще бъде твой щит и опора.“

Това вярване подкрепя идеята, че белите пера могат да бъдат символ на духовна защита.

Свети дар от небето

В индианските култури перата, които се развяват от небето, се смятат за свещен дар. Белите пера на птици като гълъбите символизират нежност, доброта и любов. Намирането или получаването на такива пера може да ви напомни да култивирате тези качества в ежедневието си или да ги получите като подарък.

Мир и ново начало

В много традиции белите пера символизират мир и надежда. В духовните вярвания на Ню Ейдж белият цвят представлява ново начало, чистотата и енергията на Източника, както и невинността. Намирането на бели пера може да носи послания за тази чиста, невинна енергия и надежда.

Връзка с висшите светове

В енергийното лечение белият цвят се свързва с коронната чакра, мястото, където човешкото същество се свързва с божественото. Белите пера, появяващи се от нищото, могат да символизират божествена енергия или връзката ви с висшите светове.

Истина, справедливост и хармония

В древен Египет белите пера символизирали богинята Маат – защитница на истината, справедливостта и хармонията.

Обърнете внимание.

Когато бели пера се появят от нищото, те могат да бъдат истински привличащи вниманието. Целта им може да е именно да ви напомнят за присъствието и връзката с нещо по-висше.

Бърз съвет

Ако често намирате бели пера, един от най-добрите начини да откриете посланието, което те носят, е да си водите дневник. Записвайте датата, часа, мястото и контекста, в който сте ги намерили, и може би ще успеете да откриете някаква закономерност или значение за вас лично.

Белите пера имат лично значение

Независимо от универсалната символика, белите пера могат да носят специално, лично послание. Обърнете внимание на контекста, в който се появяват, и може да получите по-добра представа за посланието им. flagman.bg