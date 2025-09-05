Ако намерите пари, ключ, копче… – късмет или нещастие?

На всички ни се случвало да намерим нещо изгубено на улицата. Оказва се, че някои намерени случайно предмети могат да ви донесат късмет, други – нещастие.

Копче

Намирането на копче е добър знак, особено ако е не с две, а с четири дупки: това е знак за добри, дълго чакани от вас новини и за положителни промени в живота.

Пари

Намерените на улицата пари не трябва да се носят у дома – по-добре е да се похарчат за добра кауза. Но има и поверие, че човек намира пари, когато е в нужда – и че после ще трябва да плати за тази находка. Така че имайте едно наум. Но ако намерите монета, която е извита или изтъркана и не можете да се разплатите с нея, тя може да се превърне в талисман за привличане на пари.

Подкова

Подковата е символ на щастие и семейно благополучие. Ако намерите подкова, задължително я занесете у дома – ще ви донесе късмет и радост.

Пръстен

Ако млада жена намери пръстен, това е знак, че й предстои женитба. Но се твърди, че за всички останали, които намират пръстен, това е лош знак: ако вземете пръстена и го занесете вкъщи, а особено ако го сложите на пръста си, може да пренесе към вас негативна енергия от предишните си собственици.

Ключ

Ако намерите ключ на улицата, това за някого е неприятна ситуация, но за вас е знак, че скоро пред вас ще се открият много възможности. Ще постигнете успех. Намирането на ключ означава, че желанията ви ще се сбъднат.

Нож

Намирането на нож (или друг остър предмет) е предупреждение за опасност. Очаква ви скорошен скандал, предателство, дори нападение. За да избегнете потенциалните опасности, не докосвайте ножа.

Обица

Според народни поверия обица се губи, ако притежателката им е претоварена с много негативна енергия. Затова не бива дори да взимате обица, ако ви попадне пред погледа, камо ли да я прибирате и носите – на лош късмет е.

Кръст

Според някои поверия намерен кръст не трябва да се взима и да се носи вкъщи, защото предстоят неприятности. Но според други намереният кръст трябва да се вземе, за да не бъде осквернен там, на улицата. Най-добре е да го отнесете в църква за освещаване -после може да го оставите там или да го вземете като сигурна защита за вас.

Птиче перо

Да откриете птиче перо на улицата, е чудесен знак, който ви обещава успех. Но има едно условие: за да ви носи късмет, трябва да видите, как перото пада от птицата. Ако просто попаднете на перо на улицата, не го взимайте.

Ръкавици

Намирането на комплект ръкавици е чудесен знак -ако е от естествена кожа, значи ви очаква късмет с финансите. Може да е получаване на наследство, сключване на изгодна сделка или скъп подарък. Ако намерите една ръкавица, това е знак, че ви очаква съдбоносна среща.

Часовник

Според едно поверие намирането на часовник означава, че пропускате нещо важно в живота – може би просто забравяте нещо. Това може да означава и друго: че неправилно се разпореждате със собствения си живот и е важно да преразгледате отношението си към много неща.

Икона

Може би ви се е случвало да попаднете на малка икона на улицата? Или да намерите стара икона на някой стар таван? Най-добре е да оставите иконата в църквата, защото нямате представа на кого е принадлежала преди това и дали няма да стане причина за беди в дома ви. Ако все пак решите да вземете иконата, преди да я занесете вкъщи, трябва да я осветите в църква.





