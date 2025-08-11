Ако пукате кокалчетата на пръстите си, непременно трябва да знаете това

Ставата на пръстите е много тясно пространство и в него има малко течност, когато хората пукат кокалчетата си, те временно разширяват това пространство

И не е чудно, че този навик повдига толкова много въпроси – цели 54 процента от нас имат навика да пукат кокалчетата си, като редовно издават характерни пукащи звуци, докато въртим кокалчетата си.

— Колко опасно е хрускането на кокалчетата е често задаван въпрос, както на работа, така и от приятели в ежедневието — казва д-р Ким Хайрих , ревматолог и професор по епидемиология в Университета в Манчестър.

— Ставата на пръстите е много тясно пространство и в него има малко течност. Когато хората пукат кокалчетата си, те временно разширяват това пространство.

Налягането спада и газът, който е разтворен в тази течност, образува мехурчета – и пукането на тези мехурчета е причината за звука , обясни д-р Хайрих.

Видът артрит, за който хората обикновено се тревожат, е остеоартритът – най-често срещаната форма. Това е болезнено състояние, което причинява подуване и скованост в ставите, като става все по-често срещано с напредване на възрастта.

— Не разбираме напълно причината за остеоартрита, но генетиката играе голяма роля. Травмата или увреждането на ставите също е рисков фактор — добавя ревматологът.

„Вероятно именно тази връзка с нараняванията подхранва безпокойството относно напукването на ставите, така че хората вероятно се притесняват, че ще увредят ставите си по този начин “, казва тя.

Но може ли наистина да се случат реални здравословни проблеми, ако имаме навика да пукаме кокалчетата си? Според д-р Хайрих, доказателствата казват „да“ – „не“.

— Изследователите са изследвали хора със и без артрит и са ги питали дали пукат кокалчетата си — няма разлика. Други са сравнявали хора, които хрупат кокалчетата си, и такива, които не хрупат пръсти, използвайки рентгенови лъчи — отново няма разлика , каза тя.

Може би най-известният пример е американски лекар, който в опит да докаже, че майка му греши, пукал кокалчетата само на едната си ръка всеки ден в продължение на повече от 60 години. Когато и двете му ръце най-накрая били прегледани, нямало признаци на артрит в нито едната.

И така, какви видове травми увеличават риска от остеоартрит?

— Това са спортни травми, като например фрактура на кост близо до ставата или разкъсване на връзки. Хората, които вече имат друг вид артрит, като например автоимунното заболяване ревматоиден артрит, също са по-склонни към остеоартрит , казва Хайрихова.

Нейният съвет за предотвратяване на артрит следователно е свързан с поддържането на здравословен начин на живот, редовна физическа активност и контрол на теглото.





