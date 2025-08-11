Ако се съмнявате! 3 признака, по които да разпознаете непоправимия женкар

Ако се съмнявате, че новият ви партньор може да ви мами, през първите седмици трябва внимателно да следите за следните три признака. Те могат да издадат непоправимия женкар.

В стомаха ви пърхат пеперудки? Хормоните ви играят? Имате чувството, че летите? Да си прясно влюбен е прекрасна емоция. Но един вътрешен глас ви нашепва, че сте вложили твърде много в новата връзка и накрая най-вероятно ще бъдете наранени. Колкото сте по-зрели и колкото повече житейски опит сте натрупали, толкова по-силен е този страх. В края на краищата не искате да налетите на поредния плейбой, а да откриете някого, който има сериозни намерения. А непоправимите женкари със сигурност не попадат в тази категория. За да разберете дали този път сте попаднали на правилния човек, през първите седмици следете за следните 3 признака.

1. Не ви допуска до телефона си

Превърта ли, ако вземете неговия телефон, за да потърсите нещо в Гугъл или да поръчате храна? Започва ли да нервничи, още щом погледът ви попадне върху смартфона му? Това не са добри знаци. Разбира се, телефонът е част от личното му пространство, но обикновено той не би трябвало да има нещо за криене – освен ако не флиртува в социалните медии с други жени или редовно не си разменя съобщения с някоя любовница. Но за да не си вадите прибързани заключения, непременно го попитайте защо толкова ревниво си пази телефона – така ще избегнете евентуални недоразумения.

2. Не ви запознава с приятелите си

Вече сте го представили на един-двама от своите приятели, но той все още не ви е запознал с приятелския си кръг? И дори не се кани да го направи? Най-вече в комбинация с точка 1 това е доста лош знак. Навярно приятелите му знаят за аферите му и той не иска да поема риска някой от тях да се изпусне пред вас. И в този случай девизът е: комуникация! Заговорете го на тази тема и изслушайте обясненията му.

3. Мирише на дамски парфюм

Дори в началото на новата връзка непоправимите женкари често не се сдържат и продължават да се развличат със старите си гаджета. В случая е важно да имате „нос“ – в истинския смисъл на думата. Защото надушвате ли по ризата или сакото му дамски парфюм (който определено не е вашият аромат!), твърде вероятно е новият ви партньор да се среща с друга жена. Разбира се, парфюмът може да е на майка му или на сестра му, но за да разсеете съмненията си, просто го попитайте.obekti.bg





