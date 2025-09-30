Актуализираха учебните планове във Факултета по педагогика на ЮЗУ, въвеждат „Етика и религиозно възпитание“ „Финансова и икономическа грамотност“, „СТЕМ образование“

По актуализирани учебни планове започна обучението за настоящата академична 2025/26 г. в най-големия факултет на Югозападния университет – този по педагогика. В унисон с новите изисквания на пазара на труда и променящата се училищна среда се въвеждат нови дисциплини – „Етика и религиозно възпитание“, „Финансова и икономическа грамотност“ и „СТЕМ образование“. Новина коментира пред „Струма“ деканът проф. д-р Янка Стоименова, която подчерта, че се засилва и практическото обучение на студентите.

„Тенденцията е трите нови учебни дисциплини да се въведат във всички специалности, а също така да се обърне и по-голямо внимание на СТЕМ образованието, информационните технологии и изкуствения интелект“, изтъкна деканът на Факултета по педагогика, където през 2022 г. бе открит първият университетски СТЕМ център в България. Целта е студентите, бъдещи учители, да бъдат максимално подготвени при влизането си в класните стаи, още повече че до 2026 г. във всички училища трябва да има СТЕМ центрове. С въвеждането на новия учебен предмет „Добродетели и религии“ и с приоритетите, свързани с финансовата и икономическата грамотност, кореспондират и новите дисциплини във Факултета по педагогика.

Във връзка със засилването на практическата насоченост на обучението деканът коментира, че наред с учители и директори от системата на средното образование за подготовката на бъдещите учители ще бъдат привлечени и експерти и специалисти, заемащи високи управленски позиции.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА





