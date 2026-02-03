Актуалният първенец Б. Михайлов с победен старт в 20-ото „Гран При на Благоевград“

Актуалният първенец Боян Михайлов започна с победа участието си в 20-ото издание на ежегодната верига „Гран При на Благоевград“. Държавният шампион по класически шахмат до 14 г. събра 6,5 точки в 7 кръга по швейцарска система и взе увертюрните си 12 пункта през сезона за генералното класиране. Втори се нареди IT специалистът Веселин Методиев (6 т.), който допусна поражение само от Б. Михайлов, а трети остана златният медалист от републиканското за ветерани с „Виктори Благоевград“ Борис Бабан (5 т.).

Б. Михайлов печели с черните фигури срещу В. Методиев в 3-тия кръг Б. Бабан търси път към победата над Адр. Митушев (вдясно) Благоевградските надежди Н. Лазарова и Ст. Котев се надиграват в еднотоповен ендшпил на царския фланг

Челната десетка допълниха Адриан Митушев (4,5 т.), ремизирал с крайния победител в последния кръг, Владимир Шопов (4 т.), Стойко Котев (4 т.), Андрей Петров (4 т.), Дария Дудаклиева (4 т.), Никол Лазарова (4 т.) и Калоян Тулилов (4 т.). В проявата се включиха 19 състезатели от областния център.

ИВАН ДЕЛЧЕВ