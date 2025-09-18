Акция „Антидрога“ в Петрич и Разлог, има задържан

При проведена специализирана полицейска операция по линия на противодействие на производството, държането и разпространението на наркотични вещества, на 17.09.2025 г. е извършена проверка в землището на с. Драгуш, общ. Петрич, където в обезлесен участък са открити засадени около 16 тревисти растения, реагиращи положително на канабис с общо тегло около 6,080 килограма.

На същата дата, от полицейски служители на РУ-Разлог е проверено жилище в с. Долно Драглище, общ. Разлог, обитавано от 21-годишен мъж от селото. В лек автомобил „Опел Корса“, намиращ се в прилежащ към къщата двор е намерено канабисово растение с тегло около 144,6 грама, а в помещение в къщата – засадено в бидонканабисово растение с тегло около 29 грама, около 10,8 грама сух канабис, както и приспособена вентилация и осветление. Мъжът е задържан със заповед за задържане до 24 часа.

По случаите са образувани досъдебни производства.





