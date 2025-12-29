Акция „Антидрога“ в Пиринско, има арестувани

От полицейски служители на ОДМВР-Благоевград е проведена специализирана полицейска операция по линия на противодействие на отглеждането, съхранението и разпространението на наркотични вещества.

На 25.12.2025 г. около23:10 часа на път III-198 в района на отбивка след моста на река Струма в посока с. Марикостиново, в момент на осъществяване на сделка за разпространение на наркотични вещества, от полицейски служители на РУ-Петрич са задържани 37-годишна жена от с. Тополница и 38-годшен мъж от с. Генерал Тодоров. Входа на извършената проверка, у мъжа е открита полиетиленова сгъвка, съдържаща около 0,38 грама кокаин, а в управлявания от 37-годишната жена лек автомобил „Тойота Ярис“ – полиетиленова сгъвка, съдържаща около 0,38 грама кокаин. Лицата са задържани със заповед за задържане до 24 часа. За случая е уведомена ОП-Благоевград и е образувано досъдебно производство.

Около 04:10 часа на 25.12.2025 г.в с. Микрево е задържан 25-годишен мъж от същото село, у когото полицейски служители на РУ-Сандански открили найлоново пакетче с бяло прахообразно вещество. След направен полеви тест, същото е реагирало положително на кокаин с тегло около 0,35 грама. По случая е образувано досъдебно производство.

При извършена, около 11:30 часа на 27.10.2025 г. в с. Кърналово, проверка на лек автомобил „Фолксваген Пасат“, с техническо средство полицейски служители на РУ-Петрич установили, че 32-годишният водач на автомобила от с. Първомай шофира след употреба на наркотик. Той е задържан със заповед за задържане до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.