Акция „Зима“ стартира в Перник  

Полицията в Перник стартира акция за спазване на правилата от пешеходците. Тя започна на 30 октомври и продължава и на 31 октомври. 31 човека са глобени само за ден. На 28 от тях са наложени фишове, а на трима – актове. Глобите са по 100 лв. „Основните нарушения са неправилно пресичане, пресичане на червен светофар, говорене по телефона на пешеходна пътека и прескачане на мантинели и ограждения“, обясниха от МВР.

От 1 ноември стартира традиционната акция на полицията „Зима“, съобщи главен инспектор Георги Василев от „Пътна полиция“. Тя се провежда вече 30 години. „Кампанията е на 3 етапа. Първият е от 1 до 10 ноември и е насочен към безопасните превозни средства. Вторият е от 11 до 20 ноември като там акцентът ще е към пешеходците, пътниците и водачите, които не спазват дистанция. Третият пък започва на 21 ноември и ще приключи на 30 и е за безопасно шофиране през зимата“, каза главен инспектор Василев. От полицията напомнят, че гумите на колите трябва да бъдат подменени със зимни. Ще има гратисен период за водачите, в който те няма да бъдат санкционирани и той ще е до 20 ноември.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА