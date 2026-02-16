Алберт Попов и Калин Златков – сред 50-те отпаднали от слалома на Олимпийските игри

Алберт Попов не завърши в първия манш на мъжкия слалом на олимпиадата в Милано – Кортина. За опитния ни атлет това е трето участие на зимни игри. Времето в Италия в понеделник обаче изигра лоша шега на българина и той приключи участието си почти в началото на спускането си. Сънародникът ни започна с изоставане от 0.73, не се справи с първата смяна на ритъма и отпадна.

От общо 96 души, записани в състезанието, общо 50 от тях не успяха да финишират и отпаднаха.

Попов не успя да финишира и в Пьончан през 2018 г., но четири години по-късно показа огромен напредък, завършвайки девети в слалома в Пекин.

Алберт Попов, призна, че е бил готов да рискува и не е имал намеренията просто да завърши по време на алпийския слалом на Игрите в Милано-Кортина.

‘‘Идеята беше да опозная трасето в първите три врати. Чувствах се добре и започнах да напъвам, но в края на трудното трасе се свлякох и изпуснах линията, която опитах да изградя. Съжалявам за случилото се. Беше ясно, че поне 15-20 човека ще отпаднат днес. Много ме е яд. Но не исках да карам с резерви, защото пак щеше да ме е яд. Аз съм силен в такива моменти. При първото ми влизане в топ 10 обстановката беше подобна. Една врата не уцелих и това ми коства цялото трасе. Истински ме е яд и ми е трудно да намеря думи“, призна българинът, цитиран от Нова.

„Има две спускания на четири години и само трима ще успеят. Вярвам, че нещо е запазено и за мен. Предстоят световни първенства и още олимпиади. Важното е да не се отказвам. Стискам палци за още някоя сбъдната мечта“, коментира Попов.

Снимка: БГНЕС/ЕПА

На 26 февруари 2023 г. той се класира на трето място в слалома от Световната купа по ски алпийски дисциплини в американския зимен център „Палисейдс Тахо“ и по този начин България се завърна на подиума в старт от световната купа след 39 години пауза. Последният подиум е постигнат от Петър Попангелов на 16 декември 1984 г. През миналата година пък 28-годишният спортист спечели нощния слалом в Мадона ди Кампильо.

На пистата „Стелвио“ в Бормио днес за България се състезава и Калин Златков. Той стартира с номер 40. Преди дни зае 36-о място в гигантския слалом. Той също не успя да финишира още в първия манш на 16 февруари.

В мъжкия алпийски ски слалом състезанието се провежда в два манша и медалите се разпределят след втория. Класирането е според сборното време от двата манша.