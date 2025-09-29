Алпинистът от Разлог Г. Колевичин развя българско знаме и герба на родния град от осмия най-висок връх в света Манаслу

34-годишният алпинист от Разлог Георги Колевичин постигна един от най-впечатляващите успехи в българския алпинизъм, като изкачи осмия най-висок връх в света Манаслу (8163 м). Той се намира в Хималаите, на около 70 км източно от Анапурна, на територията на Непал. В превод от санскрит името означава „Планина на духа“, което прави постижението още по-символично.

„Експедицията започна на 06.09.2025 г. По препоръка на мой познат планински водач, с когото изкачихме вр. Ленин миналата година, се свързах с негов приятел непалец и така организирах това изкачване.

По предварителен план трябваше да изкача върха в края на месеца или дори в началото на октомври, но най-добрият прозорец за изкачване леко се измести и се наложи да скъся аклиматизационните ротации и да направя опит за атака около седмица по-рано.

За щастие всичко се разви добре, успях да стъпя на върха в 06:01 ч. на 25.09.2025 г.“, разказа за експедицията Колевичин, който развя гордо от Манаслу българското знаме и герба на родния Разлог.

„Невероятно изживяване. Трудно мога да го опиша, все още не го осъзнавам напълно“, не скри вълнението си той.

Колевичин е родом от Разлог, но живее и работи в София. Учи в Езиковата гимназия „Акад. Людмил Стоянов“ в Благоевград, след което завършва право в Софийския университет „Свети Климент Охридски“. Работи в правна дирекция на Министерство на туризма. Негова страст е височинният алпинизъм.

„Първите ми изкачвания бяха предимно лятото. В един момент реших, че е време да видя докъде могат да стигнат възможностите ми в едни по-сурови условия и започнах да правя зимни преходи“, сподели за „Струма“ юристът.

От 15 години е по родните планини, а през последните 3 години – и по планините извън пределите на България, като финансира сам експедициите. През 2023 г. Колевичин изкачва първенеца на Африка – връх Килиманджаро, първенеца на Европа – връх Елбрус, и първенеца на Атласките планини – връх Тубкал. Следват 5 покорени върха в Еквадор – Пасочоа, Корасон, Илиниса Север, Каямбе и континенталния първенец – връх Чимборасо. През лятото на миналата година той успява да изкачи и седемхилядника вр. Ленин в заснежената Памир, a през януари тази година забива българското знаме на най-високия връх в Южна Америка – Аконкагуа.

За Колевичин планината е начин на живот, съчетание на сила, воля, красота и много адреналин. През 2024 г. той бе отличен от тогавашния министър на туризма Е. Милошев със званието „Посланик на дестинация България“.

НАДЕЖДА ДАМЯНОВА






