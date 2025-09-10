Амбициозният новак „Вихрен“ обърна орлетата пред рекорден брой фенове за сезона в Сандански и взе втори регионален скалп за 8 дни

Амбициозният новак „Вихрен“ продължи победния си ход с 2:1, дошло след обрат в регионалното дерби с „Пирин“ в Сандански. Предводителят на еделвайсите Борислав Кьосев-Боце направи 3 смени в сравнение с визитата в Петрич предишната седмица, 2 от които в защитния вал, където липсваше опитният Румен Сандев, който е напът да приключи с активната си футболна кариера. Атаката на домакините поведе капитанът Методи Костов, оправдал доверието с втория гол срещу орлетата. Треньорският тандем отсреща Христо Арангелов-Мариян Христов хвърли в битката всичките си рутинирани състезатели, които поведоха по-младите си колеги и резултатът не закъсня. В 10-та мин. реферът Мариян Гребенчарски отсъди дузпа за игра с ръка на Атанас Килов в противоборство със Запро Динев и петричанинът откри с изстрел от бялата точка в десния ъгъл въпреки реакцията на Борислав Смилянски. Бяло-зелените опитаха да отвърнат светкавично, но Красимир Костов спаси шут на Даниел Пехливанов в 13-та мин., после Китан Василев стреля слабо в обсега на пиринския страж. Заход на Килов в 21-та мин. завърши с центриране към Пехливанов, чийто удар с глава мина над рамката.

Орлетата поведоха чрез петричанина З. Динев /третият отдясно/, който се разписа в 3-ти пореден мач

Л. Пимента /№17 на сн./ бързо върна еделвайсите в мача

Капитанът М. Костов стори обрата, откривайки головата си сметка за сезона в най-подходящия момент



„Вихрен“ изравни секунди по-късно, когато гениален пас на Венцислав Бенгюзов намери шмугналия се между неориентираните Борис Иванов и Лазар Боянов Леовандерсон Пимента, който с левачката простреля мрежата. Нова грешка на Боянов в 25-та мин. сдаде топката в пеналта на Веселин Любомиров, който комбинира с М. Костов, чийто кинжален удар от малък ъгъл взриви трибуните за 2:1. В 38-та мин. Пимента центрира, Кр. Костов боксира на крака на Пехливанов, чието воле отиде високо. Щабът на орлетата реагира с 2 смени на негативния развой, като таранът Станислав Костов се премести зад гърба на резервата Мариян Вангелов, Денис Бучев застана в зоната на десния бек, а капитанът Александър Дюлгеров заигра в тандем с Николай Бодуров – в центъра на защитата.

Дербито събра рекорден брой фенове, откакто домакините се завърнаха при професионалистите

Санданчани взеха втори регионален скалп в рамките на 8 дни



Неразбирателство между Килов и Смилянски отвори пред Вангелов отличен шанс за изравняване, ала изстрелът на първомаеца на празна врата мина покрай десния дирек. В 69-та мин. практически спорът приключи, след като Александър Близнаков получи втори жълт картон заради нарушение срещу Бенгюзов и остави „Пирин“ с 10 души на терена. В 79-та мин. Пехливанов центрира на втора греда и след удар на Василев и последвал рикошет, топката излезе в корнер. След изпълнението му бяло зелените организираха атака, завършила с нов гол на Пимента, отменен несправедливо заради несъществуваща засада на бразилеца. Неточни удари на резервите Антон Карачанаков и Даниел Манолев в 5-минутното добавено време държаха топката далеч от полето на „Вихрен“, чиито футболисти заслужено ликуваха в края.

„ВИХРЕН“: Смилянски, Башлиев, Кикиово, Арсов, Килов, Бенгюзов /71-Величков/, Любомиров, Пехливанов, К. Василев /83-Манолев/, Пимента, М. Костов /76-Карачанаков/.

„ПИРИН“: Кр. Костов, Дюлгеров, Бодуров, Иванов, Боянов /46-Бучев/, Бандев, Малинов /46-Вангелов/, Близнаков, Динев, Ивов /55-Търтов/, Ст. Костов /71-Георгиев/.

СТАНЧО СТАНЧЕВ





