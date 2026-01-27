Амстердам забранява електрическите велосипеди

Амстердам, считан за столицата на колоезденето, планира да забрани електрическите велосипеди. Новата мярка няма да обхваща целия град, а само определи части. Причината за нея са нарастващите случаи на сериозни инциденти с такъв тип превозни средства, пише The Guardian.

Те са популярни сред младежите и куриерите за доставка на храна. Новата мярка няма да обхване целия град, а централния парк.

В Амстердам, известен още като столица на колоезденето, повече от половината жители използват велосипед ежедневно. Решението за тази забрана идва по повод увеличените случаи на сериозни инциденти с такъв тип превозни средства.

Експерти отчитат, че този тип превозни средства представляват голям риск за деца на възраст от 12 до 15 години, които са причина за много от случаите на спешна помощ.

„Има много хора, които карат с над 50 километра в час при ограничение от 25. Деца също карат електрически велосипеди и се случват много инциденти“, посочи Мелани.

Конкретна дата на въвеждане на забраната все още не е определена.

„Често идват хора с мозъчна травма или фрактура на ръцете или краката, вследствие на инциденти с електрически велосипеди“, сподели д-р Барбара Свартаут.