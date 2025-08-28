Амфибията от Сандански Яне Петков специален гост в Международната щафета за мир в Охрид

Яне Петков-Амфибията беше специален гост на Международната подводна щафета за мир в Охрид, организирана от местния Червен кръст. Санданчанинът бе поканен лично от председателя на организацията в северномакедонския град Сашо Точков.

На Яне повериха почетния първи 25-метров пост на щафетата. Плувецът от Сандански преплува дистанцията със завързана за тялото една ръка.

„Трудното стана отново възможно“, отсече Яне.

Замисълът на организаторите е Международната подводна щафета за мир в Охрид тази година да има експериментален характер, а догодина да бъде направен опит за рекорд за Книгата на Гинес с участието на много повече от 100 плувци от балканските държави, които гордо ще носят националните си флагове, сподели Петков.

Неведнъж човекът Яне Петков се превръща в амфибия. Опитите му обикновено не звучат реално, защото в тях сякаш твърде дръзко мъжът играе опасен танц с големия риск.

Преди година, пак във водите на Охридското езеро, Яне Петков извърши почти невъзможното – той бе хвърлен с белезници на ръцета и под вода успя да се освободи от тях и да изплува невредим.

Яне разказва как е подобрил рекорда на индиеца Топал Ферди, който в Индийския океан е преплувал с белезници на ръцете и краката 3 км и 71 м.

„Видя ми се много лесно всичко това и реших, освен с белезници да плувам и вързан в чувал, което е много по-сложно, и в Охридското езеро знаете колко е студена водата… Бях с нисък хемоглобин, докторът в Охрид не желаеше да подпише документа, за да подобря рекорда, и каза на другите: „Той няма никакви шансове“. На шефа на Червения кръст също каза, че това е невъзможно и нямам никакви шансове. Смятал е, че след 15 минути няма да имам сили да плувам. После той дойде, лично ме отвърза от чувала и ме поздрави, прегърна ме и каза, че това е чудо. То е чудо за хората, които не са запознати с енергията прама“.

Човекът амфибия стига и до Белия дом след едно от невероятните си гмуркания. След един от впечатляващите опити на Петков Доналд Тръмп го поздравява в социалните мрежи. Това „браво” остава като едно от най-ценните постижения на Петков.

„Журналистът на „Ройтерс“, който ми направи интервю, пратил статията в Белия дом. Американският президент си има екипи по икономически въпроси, по спортни и така нататък. Като са видели там, че с белезници, вързан в чувал, съм подобрил рекорда на индиеца, просто им е направило голямо впечатление и са го дали на Тръмп да го види. Той също бил изненадан и написал в неговия сайт на Белия дом „Браво, Яне!“.

Тайната за постиженията му под вода Яне Петков казва, че се крие в енергията, позитивната мисъл и силния дух. И в умението да повярваш, че си свободен.

