Анализатор: „Ако САЩ не вземат Гренландия, ще го направят Русия и Китай“

Ако САЩ не вземат Гренландия, ще го направят Русия и Китай, това заяви в „Тази неделя“ международния анализатор Мартин Табаков. Той обясни, че северният остров се превръща в един от ключовите геополитически залози на XXI век, а интересът на Вашингтон далеч не е случаен.

„Гренландия има стратегическо значение не само за САЩ, но за Вашингтон тя има значение заради т.н. „северен арктически път“ – търговията между Азия и Европа може да минава над Русия, а не както досега през Суецкия канал. Това ще спести около 40% от времето“, каза Табаков.

По думите му най-прекият път, по който ще мине една балистична ракета, ако тя бъде изстреляна от Русия в посока САЩ, ще мине оттам. Затова Съединените щати от десетилетия са разположили радар, който да след за подобен тип активности.

„Паричната оферта за Гренландия е още от времето на Труман за 100 млн. долара. Разбира се, че сега цената ще бъде по-различна. Самият Тръмп каза, че по трудния начин ще го направи, най-широко обсъжданата възможност е, ако Гренландия обяви независимост и сключи договор за дългогодишно сътрудничество със САЩ“, посочи Табаков.

Според него съществува и възможността за превземането на Гренландия с военна сила.

„НАТО оцеля след конфликта между Гърция и Турция през 70-е години, така че едва ли това ще бъде нещото, което ще събори Алианса. Гренландия е автономна само в рамките на Дания, тя не е част от НАТО и член 5 не може да се задейства“, коментира той.

По думите му лидерите на ЕС обсъждат като евентуална ответна мярка да затворят американските военни бази на Стария континент.

Табаков сравни логиката на Тръмп за Гренландия с аргументите на Владимир Путин за Украйна – „ако ние не го направим, ще го направят други“. Сходна е и ситуацията във Венецуела, където според него е имало задкулисна дипломация и вътрешен преврат с мълчаливото одобрение на Вашингтон.

В по-широк план тези практики засягат пряко и Европа, включително България. „Светът на Тръмп и Путин е свят на големи геополитически центрове и буферни зони“, предупреди Табаков. В такъв свят държави от Източна Европа рискуват да се окажат периферия с ограничен суверенитет, ако не формулират ясни позиции и не защитават интересите си.

На този фон кризите в Иран и заплахите за намеса от страна на САЩ допълват картината на един все по-нестабилен международен ред. „Твърдата сила изпреварва меката, а това има цена – не само за Америка, но и за всички нейни партньори“, заключи Мартин Табаков.