Ангелските и демоничните черти на всяка зодия

Всяка зодия има специфичен набор от светли и тъмни импулси, които се ръководят от ангели и демони. И така, кои са най-мощните влияния на вашия зодиакален знак? Ето двете най-силни страни на всяка зодия и как техните ангели и демони ги подсилват.

Овен

Вашият ангел: Мотивация

Вашият демон: Състезание

Овни, знаете, че сте огнени, страстни и интензивни. Вашата висока енергия и навик да действате, преди да мислите, понякога ви вкарват в беда, но по-често ви помагат да се справяте с работата и да свършвате нещата. Вашият ангел ви мотивира да вдъхновявате другите, насърчавайки ги да бъдат толкова решителни и жизнени, колкото сте вие. Но вашият дявол не обича да помага на хората. Вашият демон е силно конкурентен, изкушава ви да дърпате стълбата нагоре зад себе си, когато постигнете целите си. Слушайте своя ангел и вярвайте в собствената си сила, вместо да се състезавате с другите и да ги събаряте.

Телец

Вашият ангел: Надеждност

Вашият демон: Инат

Телци, вашите близки ви вярват дълбоко, защото сте толкова стабилни и надеждни. Вашият ангел ви насърчава да бъдете земно и надеждно присъствие в хаотичен, постоянно променящ се свят. Имате естествена способност да успокоявате и окуражавате другите, така че привличате приятели като магнит. Вашата надеждност обаче има и тъмна страна: вие сте също изключително упорити и непоколебими. Вашият демон ви казва, че винаги сте прави и никога не бива да променяте решението или рутината си. Запазете успокояващото, надеждно присъствие, което приятелите ви обичат, но се откажете от застоялия начин на мислене, който ви спъва.

Близнаци

Вашият ангел: Интелигентност

Вашият демон: Двуличие

Вашият интелект и комуникативни умения са най-големите ви предимства, Близнаци. Вие сте страхотни в воденето на дълбоки разговори и създаването на връзки, където и да отидете. Вашият ангел насърчава ненаситната ви жажда за знания и ви показва как да използвате социалните си умения, за да включите всички и да ги накарате да се чувстват комфортно. Но вашият демон иска да използвате блестящия си блясък и красноречие, за да заблудите другите. Толкова е лесно да плетеш мрежа от лъжи, че може да ти се струва почти като забавна игра. Бъдете честни и верни на себе си и на другите и продължавайте да разширявате огромния запас от знания, които имате в главата си.

Рак

Вашият ангел: Състрадание

Вашият демон: Тайна

Когато сте на правилния път, Раци, няма никой по-състрадателен и грижовен от вас. Вие сте дълбоко любящо и приемащо присъствие, което кара вашите близки да се чувстват обгрижвани и защитени. Вашият ангел ви показва как да прегръщате другите с нежност и доброта. Но вашият дявол иска да се скриете от света, пазейки истинската си личност и дарби за себе си. Демонът ви казва, че не трябва да се доверявате на никого и ще бъдете отхвърлени, ако споделяте твърде много. Дръжте тази любяща, мила страна отворена за другите и се научете да се доверявате на намеренията на хората и оставете автентичното си аз да блести.

Лъв

Вашият ангел: Увереност

Вашият демон: Гордост

Вие сте толкова смели и уверени, Лъвове, че другите не могат да не бъдат привлечени от вас като магнит. Имате неоспорима харизма, създавате приятели и последователи, където и да отидете. Вашият ангел шепне комплименти в ухото ви, карайки ви да се чувствате сякаш ходите по слънчева светлина. Но вашият демон превръща увереността ви в гордост, засилвайки егото ви толкова много, че ставате небрежни към другите. Когато дяволът е в ухото ви, вие поглъщате целия въздух в стаята, като поставяте на първо място само себе си и своите нужди. Бъдете уверени и харизматични, но не забравяйте, че другите също заслужават времето си в светлината на прожекторите.

Дева

Вашият ангел: Аналитичен

Вашият демон: Критика

Нищо не ви убягва, Деви: вие сте толкова аналитични и ориентирани към детайлите, че се обличате безупречно, вършите работата си перфектно и имате безупречен дом. Забелязвате всичко и вашата работна етика ви помага да поправите всичко, което е счупено или се нуждае от подобрение. Ангелът на рамото ви ви казва да използвате вниманието си, за да помагате на другите и да вършите благородна работа. Дяволът на другото ви рамо обаче иска да използвате педантичността си, за да критикувате другите. Бързо забелязвате недостатъците, несигурността и пукнатините в бронята на хората. Би било толкова лесно за вас да ги съборите, защото единственото нещо, по-остро от очите ви, е езикът ви. Продължавайте да използвате аналитичните си сили за добро, вместо да разкъсвате хората на парчета.

Везни

Вашият ангел: Приятелство

Вашият демон: Нерешителност

Вие сте супер общителни, Везни, лесно създавате приятели, където и да отидете. Знаете как да накарате другите да се чувстват включени, като винаги вкарвате и най-добрите в групата. Вашият ангел ви помага да бъдете топлото и приветливо присъствие, което сте. Но вашият демон обича да замъглява ума ви, пречейки ви да вземате решения. Вие претегляте плюсовете и минусите на всяка малка опция, от това какво да ядете за вечеря до това какъв цвят обувки да купите, докато не се парализирате толкова много от мисълта за грешен избор, че изобщо не избирате. Ами ако вярвахте в себе си толкова, колкото вярвате в другите? Разширете част от онази любяща доброта, в която сте толкова добри да давате на другите, към себе си и се доверете на способността си да вземате добри решения.

Скорпион

Вашият ангел: Емпатия

Вашият демон: Притежателност

Вие сте дълбоко чувствителни и интуитивни, Скорпиони, и това ви прави силно емпатичен човек. Вие сте страхотни в четенето на хората, виждането в душите им и разбирането на чувствата, които се опитват да скрият. Вашият ангел ви помага да се свържете с другите на дълбоко ниво, а способността ви да предвиждате емоционалните нужди ви прави прекрасен приятел и любовник. Но вашият демон ви прави притежателни, прикривайки нуждата ви от контрол като начин за „помощ“. Можете да поддържате силните си взаимоотношения с другите, като същевременно им позволявате да правят това, което искат.

Стрелец

Вашият ангел: Приключенски

Вашият демон: Непоследователен

Никой никога не би ви нарекъл скучен или уплашен да поемате рискове, Стрелци. Имате авантюристичен дух и ще опитате всичко веднъж. Вашият ангел ви насърчава да бъдете забавни и вълнуващи, да пътувате до нови места и да опитвате екзотични кухни. Можете да бъдете душата на всяко парти и мощна сила, с която да сте наоколо. Но вашият демон ви прави непоследователни: разбира се, ще опитате всичко веднъж, но не можете да поддържате навиците си много дълго. Не харесвате обвързването и рутината, което ви прави ненадеждни. Можете да бъдете авантюристични и бохемски, докато все пак пускате корени някъде или с някого. Обвързването и рутината не са смъртна присъда за вашия свободен дух.

Козирог

Вашият ангел: Защитничество

Вашият демон: Студенина

Не криете сърцето си, Козирози, но когато обичате някого, обичате дълбоко. Ставате изключително защитнически настроени, искайки да сте сигурни, че вашите близки са в безопасност и че всяка тяхна нужда е задоволена. Вашият ангел ви помага да демонстрирате чувствата си, тъй като обичайните прояви на обич не са вашата силна страна. Но вашият демон иска да извади наяве вашата студенина, изграждайки крепост около сърцето ви. Мразите да сте уязвими, а вашият дявол иска да останете пазени и сами. Не се страхувайте да покажете на любимите си хора колко много ви е грижа; нормално е да бъдете уязвими и да споделяте чувствата си.

Водолей

Вашият ангел: Иновации

Вашият демон: Бунт

Имате блестящ ум, Водолеи, и винаги измисляте нови идеи и начини за правене на нещата. Вашата уникалност и иновации са най-големите ви силни страни. Вашият ангел ви шепне насърчение в ухото, казвайки ви да останете верни на себе си, дори когато другите не вярват във вас. Но вашият демон ви прави бунтари, карайки ви да искате да правите обратното на това, което другите казват. Ще играете ролята на адвокат на дявола и ще отхвърляте съветите на другите хора, само за да им противоречите. Ако желаете другите да възприемат идеите ви, за да можете да промените света, трябва да им отвърнете със същата загриженост и внимание.

Риби

Вашият ангел: Духовност

Вашият демон: Пристрастяване

Вие сте най-дълбоко духовният знак на зодиака, Риби, с единия крак в земния свят, а с другия – в онова, което се крие отвъд него. Вие сте много добре свързани с всичко метафизично и приемате своята интуитивна, уязвима, емоционална страна. Вашият ангел засилва връзката ви с духа, като ви държи фокусирани върху целта на вашата душа. Но вашият демон иска да се поддадете на пристрастяване и/или меланхолия. Тези неща ви карат да страдате и ви разсейват от призванието ви. Когато тъмнината ви обземе, може да бъде изключително трудно да видите светлината. Не се страхувайте да поискате помощ, помнете, че никоя ситуация не е постоянна и вярвайте, че сте предопределени да направите света по-добро място.