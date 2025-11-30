Андреевден e, денят започва да нараства

Честваме паметта на свети апостол Андрей Първозвани.

Апостол Андрей е наречен Първозвани, понеже първи от апостолите бил повикан от Иисус Христос да тръгне след Него и да бъде Негов ученик. От младини той жадувал за божествената истина и когато свети Йоан Кръстител започнал да проповядва и да кръщава с покайно кръщение, Андрей станал негов ученик. Той бил на брега на река Йордан, когато Кръстителят посочил на народа минаващия Иисус и казал: „Ето Агнеца Божи, Който взима върху Си греха на света!“.

Името на апостол Андрей често се среща в Евангелието. За него се споменава в разказа за нахранването на народа с пет ечемични хляба и две риби. Вярва се, че е покровител на мечката и неин заповедник.

В много предания се разказва, че той се явява пред хората, яхнал мечка, и прогонва зимата и дългите нощи. Андреевден е пряко свързан в народния календар с представите за прехода от есента към зимата.

В България празникът се нарича Едрей, Едринден или Мечкин ден. Вярва се, че от този ден всичко наедрява – здраве, богатство, включително и денят, който нараства колкото просено (житно, маково или синапено) зърно.

На Андреевден се меси пита и се слагат на масата зърнени храни – жито, леща, грах, храни, които набъбват, за да расте всичко и да се увеличава през годината.

На този ден празнуват Андрей, Андриян, Андрея, Андро, Храбър, Храбрин, Силен, Дешка, Първан и др.