Популистът милиардер Андрей Бабиш спечели парламентарните избори в Чехия, отбелязвайки политическо завръщане, което насочва страната по пътя на отдалечаване от досегашната подкрепа за Украйна и приближаване към позициите на Унгария и Словакия.

След преброяването на близо 98% от гласовете, движението на Бабиш ANO („Да“) получи 35% от вота, сочат данни на статистическата служба. След него се нарежда проевропейската коалиция на премиера Петър Фиала с 23%. Именно тази коалиция победи Бабиш на изборите през 2021 г.

Вотът, проведен в рамките на два дни, определи състава на 200-местната долна камара на чешкия парламент. Групата на кметовете STAN, също част от правителството на Фиала, събра 11,1%, докато другият му съюзник – Пиратската партия – получи 8,7%. Антимигрантската формация „Свобода и пряка демокрация“ спечели 7,9%, а дясната партия „Мотористи“ – 6,8%. Двете могат да се превърнат в потенциални партньори на Бабиш, ако той реши да сформира мнозинствено правителство.

С победата си Бабиш се очаква да се нареди до премиера на Унгария Виктор Орбан и премиера на Словакия Роберт Фицо – лидери, чиито страни отказват да предоставят военна помощ на Украйна, продължават да внасят руски петрол и се противопоставят на санкциите на ЕС срещу Русия.

До момента Чехия беше сред най-активните поддръжници на Украйна след началото на пълномащабната руска инвазия през февруари 2022 г. Страната дари оръжие, включително тежка техника, на украинските въоръжени сили и стои зад инициатива за закупуване на артилерийски снаряди от държави извън Европейския съюз.

Бабиш поставя под съмнение подобна подкрепа и отказа да одобри изцяло ангажимента на НАТО за значително увеличаване на разходите за отбрана.

Миналата година той се обедини със своя приятел Виктор Орбан за създаването на нов алианс в Европейския парламент – „Патриоти за Европа“, който обединява крайнодесни формации. Това бележи значителен завой от либералната група Renew Europe, към която Бабиш принадлежеше преди това.