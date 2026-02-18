Андрей Гюров избра преподавателя в ЮЗУ доц. Михаил Околийски за здравен министър в служебния кабинет

Преподавателят по „Сексология и репродуктивно здраве“ в Югозападния университет „Н. Рилски“ – Благоевград доц. Михаил Околийски е избран за здравен министър в служебния кабинет на Андрей Гюров. Той има дългогодишен опит в областта на общественото здраве, психичното здраве и международните здравни политики.

Припомняме, че от 6 юни 2023 г. до 9 април 2024 г. беше заместник-министър на здравеопазването при министър проф. Христо Хинков в редовното правителство на Николай Денков. Бил е и председател на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Доц. Михаил Околийски е завършил „Социална терапия“ в Хумболтовия университет в Берлин, Германия, и има докторска степен по психотерапия от същия университет. От 2014 г. работи в офиса на Световната здравна организация в България. През годините е бил част от Немска СПИН помощ, а след това е ръководил направление „Психично здраве” в Националния център по обществено здраве и анализи. Той е член на Изпълнителния комитет на Европейската мрежа за оценка на услугите за психично здраве (ENMESH). Създател е на системно здравно образование за различни възрастови групи в училищата. Доц. Околийски представя СЗО в научния борд на фондация „Нашите недоносени деца“. Автор е на над 100 публикации в български и международни научни издания.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА