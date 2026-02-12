Благоевградският ексдепутат Андрей Гюров получи мандата за съставяне на служебен кабинет

Президентът Илияна Йотова връчи мандат за съставяне на служебно правителство на подуправителя на БНБ Андрей Гюров. Държавният глава му даде срок от една седмица за изпълнение.

Дотук се стигна, след като петима души от така наречената „домова книга” дадоха своето съгласие да заемат поста служебен премиер, а на 11 февруари Йотова посочи именно Гюров.

От него се очаква да представи списък с министри, които да бъдат назначени, за да може служебното правителство да заработи.

„Очакванията са изключително големи – от Вас очакваме да защитите всеки наш глас. Очакваме изборите да бъдат честни и прозрачни и да се проведат спрямо законите в България, за да гарантират стабилна, правова и стабилна държава. Ще работите с постоянно действащо Народно събрание, с което ще трябва да си сътрудничите. От споделената политическа отговорност ще зависи успешното решение на всички проблеми. Очаквам до една седмица да представите състав на правителство”, подчерта президентът.

На свой ред Андрей Гюров прие папката с готовност да изпълни задачата в срок. „Ситуацията не е нормална, но Вие ми давате Вашето доверие, а аз го приемам, въпреки ограничения избор за служебен премиер. Ще подходя с отговорност и разум, задачата ми е да има честни избори и хората да видят смисъл да гласуват, както и да се работи без да се създава истерия. Хората трябва първо да се доверят на личностите, които представляват институциите. В следващите дни ще събера екип, в които всички ще намерят своя образ, това ще са хора с експертиза, приличие и опит, те няма да се представят с политическите си позиции. Това ще са лица, които няма да действат безпардонно, нито ще се налагат с агресия, а ще всяват спокойствие. Очакваме възможност да се докажем с работа”, отвърна Гюров.