Андрей Гюров представи списък със служебни министри

Държавният глава Илияна Йотова прие избрания от нея за служебен премиер Андрей Гюров в Президентството. Той представи имената на министрите, които предлага да влязат в състава на кабинета му, съобщава Нова. „Списъкът с министри ще бъде от хора с опит, експертиза и приличие“, посочи Гюров преди седмица.

Ето кои са предложените за служебни министри в кабинета, който ще бъде председателстван от бившия подуправител на БНБ:

Министър-председател – Андрей Гюров

Вицепремиер по европейсĸите средства – Мария Недина

Вицепремиер и министър на правосъдието – Андрей Янкулов

Вицепремиер за честни избори – Стоил Иванов Цицелĸов

Министър на финансите – Георги Клисурски

Министър на външните работи – Надежда Нейнски

Министър на вътрешните работи – Емил Дечев

Министър на регионалното развитие и благоустройството – Ангелина Бонева

Министър на труда и социалната политика – Хасан Адемов

Министър на отбраната – Атанас Запрянов

Министър на образованието и науката – Сергей Игнатов

Министър на здравеопазването – Михаил Околийски

Министър на културата – Найден Тодоров

Министър на земеделието и храните – Иван Христанов

Министър на околната среда и водите – Юлиян Попов

Министър на иновациите и растежа – Ирена Младенова

Министър на транспорта и съобщенията – Корман Исмаилов

Министър на икономиката и индустрията – Ирина Щонова

Министър на енергетиката – Трайчо Трайков

Министър на електронното управление – Георги Шарков

Министър на туризма – Ирена Георгиева

Министър на младежта и спорта – Димитър Илиев

Срокът, в който Андрей Гюров трябва да върне папката на президента, изтичаше в четвъртък. Ако съставът на служебното правителство бъде приет от Йотова, следва издаване на указ и полагане на клетва пред Народното събрание. От момента на назначаването на кабинета „Гюров” той има срок от 2 месеца да подготви предсрочните избори.

Припомняме, че на 12 февруари Йотова връчи мандат за съставяне на служебно правителство на подуправителя на БНБ. Общо петима души от така наречената „домова книга” дадоха своето съгласие да заемат поста служебен премиер, а на 11 февруари Йотова посочи именно Гюров.

„Ако ми се представи кабинет в необходимите срокове, трите указа ще бъдат издадени на 19 февруари, за да може изборите да са на 19 април – това е оптималната дата”, каза тогава държавният глава.