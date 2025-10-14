Андрей Новаков: Настояваме за по-високи компенсации и повече права за пътниците при самолетни закъснения

Една от най-дълго отлаганите законодателни саги в Брюксел е на път да намери развръзка, а резултатът от нея ще засегне всеки, който пътува със самолет, вероятно още от следващата година. Става дума за новите правила за обезщетения и права на авиопътниците. Промените ще засягат няколко ключови теми: след колко часа закъснение на полети пътниците ще имат право на обезщетение; ще остане ли практиката да се анулира връщането в двупосочни билети, ако пътникът не е ползвал отиването, както и дали пътниците да имат право на безплатен ръчен багаж.

До края на годината се очаква Европейският парламент да приеме нови правила за защита на пътниците при полети. Това съобщи българският евродепутат Андрей Новаков от ЕНП/ГЕРБ.

„Единадесет години чакаме предложение, което можем да приемем в парламента, и сега най-сетне сме близо до резултат. До декември би трябвало да имаме окончателен текст, а правилата да влязат в сила още от следващата година“, заяви Новаков.

Сред ключовите предложения е намаляване на времето, след което пътниците получават право на обезщетение при закъснение на полет. „Съветът предлага компенсация при 6-часово закъснение, а ние настояваме това да се случва при 3 часа“, поясни евродепутатът.

Според него новите правила ще включват и повишаване на обезщетенията – от сегашните 250 евро на минимум 300 евро, както и по-лесен достъп до компенсации чрез предварително попълнени формуляри, които пътникът само трябва да подпише и подаде на авиокомпанията.

„В момента 60–70% от хората, които имат право на обезщетение, се отказват, защото не им се занимава с дълги административни процедури. Това трябва да се промени“, подчерта Новаков.

Друго важно искане е родителите да не заплащат допълнително, за да седят до децата си в самолета, както и ясно определен размер на ръчния багаж, който трябва да бъде включен в цената на билета. „Към момента авиокомпаниите предлагат безплатна лична принадлежност, но ние настояваме и по-голяма раница да бъде включена в билета“, обясни Новаков.

Той допълни, че се предвижда и по-кратък срок за реакция по жалби, както и по-ясно определени отговорности на авиокомпаниите.

„Ние уважаваме интереса на авиокомпаниите, защото искаме повече полети и свободно придвижване, но доволният клиент е гаранция за повече печалба. В крайна сметка всички печелят от по-ясни и справедливи правила“, заключи Андрей Новаков.