Анонимните сигнали остават извън полезрението на ОбС – Благоевград

Промени в Етичния кодекс предвиждат двойно удължаване на времето за разглеждане на жалбите за нарушения

Анонимни сигнали за нарушения на Етичния кодекс на общинските съветници на Благоевград няма да бъдат разглеждани. Това предвижда проект за промени в правилника за поведението на народните избраници на местно ниво, одобрен завчера на заседание на Етичната комисия с председател Захарин Хаджийски. 6-членната комисия от съветници предлага на колегите си да одобрят няколко важни корекции с мотив за актуализиране на разпоредбите на текстовете в синхрон с новите законови изисквания на Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали и публично оповестяващи информация за нарушения, с които се допълва и Законът за местното самоуправление и местната администрация.

На първо място се предлага занапред Етичната комисия да следи за спазване на нормите на кодекса и да проверява жалбите, вместо председателският съвет, който в момента е натоварен с тези функции. Сигналите за нарушения следва да са подписани, а срокът за реакция се удължава от 14 дни в момента на 1 месец, според направеното предложение. В момента при възникване на по-особени случаи и стълкновения общинските съветници са длъжни да спомагат за неутрализирането им и чак когато им е невъзможно да се справят, следва да сезират компетентните органи. С новите текстове те се задължават при конфликтни ситуации да подадат сигнал до органите на реда, независимо как ще реагират.

Припомняме, че Етичният кодекс на общинските съветници бе приет в края на 2015 г. и бе изменен и допълнен в средата на 2020 г. Той налага на съветниците определени норми на поведение в обществото и помежду им в дух на толерантност и съхранение на общественото доверие и да покрива високи изисквания, свързани с висок морал, честност, учтивост и уважение. Кодексът не позволява използване на оскърбителни думи, непристойно поведение, нито разгласяване на данни от личния живот на колеги, целящи увреждане на авторитета им, не позволява съветниците да прекъсват оратора, да отправят лични нападки, да нарушават реда в пленарна зала и да взимат думата, без тя да им е дадена от председателя на местния парламент.

Дали промените ще влязат в сила и откога ще реши мнозинството на предстояща сесия на ОбС.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА