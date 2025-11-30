Топ теми

Ансамбъл „Пирин“ вдигна на крака сънародници в Лондон със спектакъла „Благодат“

Дата:
от: Хайлайф
Коментирай
( 350 )

Ансамбъл „Пирин“ вдигна на крака наши сънародници в Лондон с последния си спектакъл „Благодат“. Концертът бе миналата вечер в Доминион център в британската столица, а гостуването бе по покана на българи, живеещи там от години.

Многобройната публика, основно българи, плака и се радва на  музикалните и хореографски бисери на ансамбъл „Пирин“ (сн. 1) , сътворени от годините с проф. Кирил Стефанов до настоящия гл. художествен ръководител Мирослав Димитров, и аплодира горещо всяко изпълнение на хора, музикантите и танцьорите. На финала професионалисти и публика станаха едно в кръшни хора, извили се в залата (сн. 2).

ДИМИТРИНА АСЕНОВА

Tags:

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *