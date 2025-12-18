Топ теми

Ансамбъл Пирин отново не изневери на красивата си коледна традиция

Ансамбъл „Пирин“ отново не изневери на красивата си коледна традиция и подари на благоевградската публика истински празник с концерт-спектакъла „Слънце да огрее“.
В две последователни вечери ансамбълът на нашия град накара жители и гости на Благоевград да се почувстват част от една жива, топла и вдъхновяваща приказка – изпълнена с български дух, светлина и любов към родното.
Емоцията, талантът и отдадеността на изпълнителите превърнаха сцената в празник за душата, който ще остане дълго в сърцата на публиката.
От следващите снимки може да се убедите сами в магията на този незабравим концерт

1 Коментар

  1. Николова

    Великолепен спектакъл, който наистина остави без дъх публиката! Но г-жа Домозетска да се беше постарала да научи петте изречения, които четеше от лист, в стил комсомолски секретар…..смешно. За кмета Байкушев да не говорим, който не пропусна да намекне за връзка между името на спектакъла и протестите…..Не виждам защо е нужно, след такъв празник за очите и душата, представени от огромни таланти, всеки път да слушаме тъпотиите на някой…..

    Отговори

