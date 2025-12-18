Ансамбъл „Пирин“ отново не изневери на красивата си коледна традиция и подари на благоевградската публика истински празник с концерт-спектакъла „Слънце да огрее“.

В две последователни вечери ансамбълът на нашия град накара жители и гости на Благоевград да се почувстват част от една жива, топла и вдъхновяваща приказка – изпълнена с български дух, светлина и любов към родното.

Емоцията, талантът и отдадеността на изпълнителите превърнаха сцената в празник за душата, който ще остане дълго в сърцата на публиката.

От следващите снимки може да се убедите сами в магията на този незабравим концерт