Ансамбъл „Пирин“ превърна празника на Белица в истински празник на душата

Белица отбеляза два празника – 140 години читалищно дело и Празника на града с грандиозен концерт-спектакъл „България – това съм аз“, в който участва и неподражаемия Ансамбъл „Пирин“.

Жива легенда, която превръща българския фолклор в поезия от звук, ритъм и танц – това е Ансамбъл „Пирин“. Оставя в сърцата отпечатък от вечността на българските корени.

На откритата сцена пред стотици жители и гости на Белица, Ансамбъл „Пирин“ представи букет от песни и танци, които носят силата на земята и топлината на паметта.

Една вечер, която ще остане в сърцата на всички беличани!



