Антикорупционната комисия: Няма конфликт на интереси при съветника М. Хърсовски заради фирмата на майка му, получила 45 000 лв. по договор с община Благоевград

Общинският съветник от движение „Гергьовден“ в ОбС – Благоевград Мартин Хърсовски няма отношение към договора, сключен от община Благоевград с фирмата на майка му Йорданка Хърсовска, поради което не е във финансова зависимост от общинското ръководство и в конфликт на интереси.

Това постанови Комисията за противодействие на корупцията начело с Антон Славчев след сигнал срещу Хърсовски, подаден на 29.04.2025 г. В него се твърди, че Йорданка Хърсовска като собственик и управител на дружеството „ИТ Академия Атлас“ ЕООД е в договорни отношения с община Благоевград, което поражда съмнения, че може съветникът да е участвал в обсъждане, гласуване или вземане на решения, касаещи фирмата. Поискана е и проверка дали Хърсовски е назначен в дружеството на майка си и изплащани ли са му възнаграждения във връзка със сключения договор между ЕООД-то и общината за изграждане на „TedEX“ клуб от община Благоевград, както и дали Хърсовски е получавал възнаграждение за участието му в програмата „ABLE Mentor“.

Проверка на КПК показва, че такъв договор действително има, той е сключен между фирмата на Хърсовска и общината на 08.07.2024 г. и към него има допълнително споразумение 16.09.2024 г. Доказано е и че съветникът, който в този мандат е член на Комисията за децата, младежта, спорта, туризма и работата с неправителствени организации, както и на Комисията по образование, култура и вероизповедание, сам е учредил фирмата през април 2021 г., а на 30.06.2023 г. е прехвърлил дружествените си дялове на майка си и я е избрал за управител на дружеството.

За решението на КПК основна се оказва липсата на протоколи от заседания на Общинския съвет, както и протоколи от заседания на постоянните комисия към ОбС, които да се отнасят до въпроси, свързани с „ИТ Академия Атлас“ ЕООД.

От администрацията пък в КПК постъпили документи, че дружеството е изпълнител по договор №98-00-272/08.07.2024 г. с община Благоевград с предмет „Избор на изпълнител за провеждане на курс „Дигитални умения“ по проект „Изграждане на младежки център Благоевград“, финансиран по Национален план за възстановяване и устойчивост, процедура с код BG-RRP-1.008, А1 Младежки центрове на стойност 45 000 лв. без ДДС. За възложителя – община Благоевград, в договора се е подписал кметът Методи Байкушев, както и директорът на дирекция „Финанси“, а за изпълнителя „ИТ Академия Атлас“ ЕООД – управителят Йорданка Хърсовска. Същите подписи стоят и върху допълнителното споразумение към контракта. По договора са направени 3 плащания на стойност 45 000 лв., без фактурите да са представени по производството в антикорупционната комисия.

КПК установява още, че съветникът Хърсовски не е назначен в дружеството на майка си, не са му изплащани и възнаграждения във връзка със сключения договор с общината, както и за участие в програмата „ABLE Mentor”. Специално за програмата екипът на Славчев разузнава, че „ABLE Mentor“ е разработена и администрирана от Асоциацията на българските лидери и предприемачи и е насочена към ученици в 10 и 11 клас от цялата страна. На електронната страница на община Благоевград е поместено съобщение, което гласи: „Последният етап от проекта на „Дари книга, промени живот“ към програмата ABLE Mentor стартира в Благоевград е с дати за събиране 15.12.2021 г. – 21.01.2022 г.”. Посочено е, че инициативата е на благоевградска единадесетокласничка заедно с нейния ментор. Не се съобщава за участието на Хърсовски нито като ментор, нито в друго качество в програмата „ABLE Mentor” в община Благоевград.

Според заключението на КПК при това положение Мартин Хърсовски „не е упражнил и не би могъл да упражни правомощия по служба при сключването на договора с дружеството, чийто едноличен собственик на капитала и управител е майка му, тъй като същите са в изключителната компетентност на кмета на общината“, няма никакво отношение и към програмата „ABLE Mentor”.

Припомняме, че съмненията за конфликт на интереси при Мартин Хърсовски възникнаха по време на заседание на Комисията по образование (24 юни 2024 г.), когато заместник-кметът по образование и бизнес развитие Боряна Шалявска се обърна към него с думите: „Не исках да ви поставям под светлините на прожектора, но вие сте участвал като партньор в разработването на някои от идеите и се надявам да осъществявате част от обучението на младежи, които ще имат нужда от повишаване на техните дигитални умения”.

Тогава няколко бързи проверки в регистрите показаха, че Шалявска визира фирмата „ИТ Академия Атлас“ ЕООД.

ВАНЯ СИМЕОНОВА